Cipolletti (6 puntos) terminó empatando 0 a 0 con Atenas de Río Cuarto (9) de visitante por la penúltima fecha del Nonagonal en el Federal A.

Ahora, el Albinegro deberá recalcular el camino hacia el ascenso a la Primera Nacional por la ruta más larga, el de los playoffs.

En el final del cruce en Córdoba hubo tumultos y agresiones entre jugadores, ya en las últimas acciones cuando el defensor visitante Yago Piro terminó agrediendo en ofensiva a un rival que luego lo fue a buscar en el área de enfrente.

La cordura de la mayoría llegó a tranquilizar los ánimos, pensando que la temporada continúa para ambos y pueden quedar muchos partidos por delante.

El Albinegro perdió la memoria en la parte caliente de la temporada. Se quedó sin gol y eso lo terminó pagando carísimo en la pelea por los objetivos de máxima.

Con una sola victoria en 7 partidos se hizo imposible mantener la ilusión con meterse en la pelea por los primeros cuatros lugares y terminó relegado al camino más largo para luchar por el segundo ascenso a la Primera Nacional.

Cristian Ibarra, su máximo figura en la fase regular, no celebró en el Nonagonal y la posición de centro delantero nunca tuvo a un dueño absoluto.

Lo que viene son los playoffs. Volverá a encontrarse con los mejores de la parte de abajo en la categoría y la posición final en este reducido será determinante para conocer a su próximo rival.

El domingo recibirá a Olimpo en La Visera para cerrar esta fase, después de lo que fueron los incidentes en el final del duelo ante Bolívar por la 7ª fecha que provocó la facción denominada como “La 69”. ¿Volverá a aplicarse el derecho de admisión?

La fecha había comenzado el viernes con el escandaloso arbitraje de Cristian Rubiano en la presentación como local de Ciudad Bolívar (17) que le terminó ganando 3 a 2 a Argentino de Monte Maiz (12) con dos tantos de penal.

Con esta victoria, el equipo de la provincia de Buenos Aires se aseguró el primer lugar una fecha antes del final ya que Olimpo (12) había quedado libre por orden del calendario. Bolívar jugará definirá todo como local en su camino al primer ascenso.

El mismo día, Villa Mitre (9) derrotó a Deportivo Rincón (8) 1 a 0 en Bahía Blanca, resultado que no le sirvió de mucho a ninguno de los dos y complica a los neuquinos de cara a la clasificación a Copa Argentina y a los playoffs por el segundo ascenso.

Última fecha

La fecha final lo tendrá a Cipo jugando como local ante Olimpo. Argentino de Monte Maíz será anfitrión ante Atenas y Kimberley recibirá a un Bolívar ya relajado.

Deportivo Rincón, por su parte, recibirá a Costa Brava con la necesidad de ganar y esperar por otros resultados.