Antes de viajar a Ecuador para disputar la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, se dio la conferencia de prensa de un Lionel Scaloni que, entre otros temas, se refirió a la situación de Lionel Messi de cara al próximo Mundial y a su propia continuidad luego del mismo.

Acerca del astro argentino y la "no certeza" de su participación en la Copa del Mundo, el Gringo pidió calma y respeto: “No hablé de esta situación del Mundial, sólo sé lo que ha declarado y sé que se va a tomar con tranquilidad todo este tiempo, que así lo merece. Lo vamos a dejar tranquilo y lo que decida va a estar bien”.

Respecto a su continuidad al frente del equipo nacional, Scaloni se mostró tranquilo y confesó que la conversación con Claudio Tapia sobre su futuro no es algo en lo que piense hoy por hoy: "Con el presidente tengo la mejor relación y si me tengo que sentar a hablar lo hago sin ningún problema, después ya se verá. Tener charlas informales no está mal, pero mi foco está en otra cosa hoy”, expresó el entrenador santafesino.

Otro de los tópicos fue la conformación del plantel para el Mundial 2026: “El porcentaje de la lista creo que no corresponde decirlo porque no lo tengo claro primero. Estamos lejos todavía y pueden pasar un montón de cosas. Tenemos una base, todos lo saben porque hay una cantidad de jugadores que siempre es la misma y no saldrá mucho de ahí", comentó el Gringo, dejando en claro que la decisión será más cerca de la cita mundialista.

El posible equipo ante Ecuador

Con las bajas confirmadas de Messi y Cristian Romero (suspendido) pensando en la Tri, Scaloni confirmó que habrá varios cambios: "Seguramente hagamos algunos más porque es importante ver a otros jugadores. Los que han jugado menos merecen jugar y demostrar que pueden estar", contó. Lo que sería un hecho es que Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister volverán al once, pero la visita a la selección ecuatoriana tendría al menos un par de cambios más.