Entrando en la etapa decisiva de la Copa Argentina, el Cilindro de Avellaneda alberga un choque clave entre Argentinos Juniors y Lanús, qie se enfrentan buscando avanzar a semifinales. Además de quedar a un paso más del título, los dos equipos también pretenden un lugar en la próxima edición de la Copa Libertadores. El ganador se medirá ante Newell’s o Belgrano, que se enfrentarán dentro de nueve días en San Luis. Por ahora, es victoria 1-0 del Bicho, que está metiéndose entre los cuatro mejores del torneo.

En un primer tiempo que se fue animando sobre el final, los de La Paternal encontraron en su centrodelantero la ventaja. Una gran asistencia de Leandro Lozano desde la derecha encontró el firme testazo de Tomás Molina, que le ganó de arriba a la defensa del Granate y decretó la ventaja de los de Nicolás Diez a los 35 minutos. Hubo más en ese final, porque Argentinos estuvo a punto de aumentar la ventaja mediante Matías Giménez Rojas, que obligó a Nahuel Losada a realizar una salvada espectacular ante una pelota que se le metía por encima. Inmediatamente después, Eduardo Salvio tuvo el empate, pero su derechazo salió al lado del palo.

Fattori, uno de los puntos altos del Bicho en Avellaneda. (Foto: X @Copa_Argentina)

El gol de Molina para Argentinos

A diez minutos de terminar la primera mitad, el conjunto de La Paternal encontró mediante su goleador la apertura del marcador. Después de una jugada con varios envíos al área despejados por la defensa de Lanús, la pelota cayó sobre la derecha para Lozano, que sacó un centro de primera exacto para Molina, que se elevó por encima de su marcador y, con un cabezazo fortísimo, venció la resistencia de Losada para entregarle el 1-0 al Bicho y subirse además a la cima de la tabla de goleadores de la Copa Argentina, con 4 tantos.

Formaciones:

Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Alan Lescano, Hernán López Muñoz, Lautaro Giaccone, Matías Giménez; y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Eduardo Salvio, Agustín Cardozo, Agustín Medina, Dylan Aquino; Rodrigo Castillo y Alexis Canelo. DT: Mauricio Pellegrino.

El Bicho llega tras superar a Aldosivi por 2-1, mientras que el Granate eliminó venciendo 2-0 a Huracán. Ambos llegan de sendas derrotas en el Torneo Clausura: los de Nicolás Diez cayeron en Mendoza por 2-1 ante Independiente Rivadavia, en tanto que los de Mauricio Pellegrino sufrieron una dura derrota ante Vélez por 3-0. Mientras pujan por meterse entre los clasificados a octavos de final de sus respectivas zonas, el calendario futbolístico los ubica en una Copa Argentina que podría darles un atajo hacia la Copa Libertadores.