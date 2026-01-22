El fútbol argentino vuelve a escena con el inicio del Torneo Apertura 2026, pero no todo es ilusión y expectativa. Mientras la pelota se acomoda en el círculo central, el bolsillo del hincha vuelve a quedar en fuera de juego. La Asociación del Fútbol Argentino confirmó una nueva actualización en los valores de las entradas generales y el impacto ya se siente en las tribunas.

La decisión fue tomada en la última reunión del Comité Ejecutivo de la AFA, en la previa del arranque de la temporada. El ajuste ronda, en promedio, un 33 por ciento respecto de los precios fijados a fines de octubre y establece un nuevo piso económico para asistir a los estadios en todo el país.

En la Primera División, la popular pasó de 30.000 a 40.000 pesos, un salto que convierte cada partido en una pequeña inversión emocional. Los jubilados y pensionados deberán abonar ahora 20.000 pesos, cuando hasta hace pocos meses pagaban 15.000, mientras que los menores pasaron de 7.500 a 10.000. La liturgia del fútbol sigue intacta, pero el acceso se vuelve cada vez más selectivo.

El ascenso tampoco quedó al margen del ajuste. En la Primera Nacional, la entrada general subió de 24.000 a 32.000 pesos. La Primera B llevó su ticket de 20.000 a 27.000, mientras que la Primera C y el Fútbol Femenino unificaron valores en 24.000 pesos, cuando en octubre costaban 18.000. El Futsal, por su parte, actualizó su tarifa de 11.000 a 15.000 pesos.

Desde la AFA explicaron que los incrementos responden al aumento de los costos operativos, logísticos y de seguridad que deben afrontar los clubes en el actual contexto económico. Argumentos conocidos, números fríos y una realidad que golpea siempre al mismo lugar: el hincha.

Así, el Apertura 2026 arranca con estadios llenos de pasión, canciones y banderas, pero también con tribunas más caras que nunca. El sentimiento no se negocia, pero cada fin de semana habrá que hacer cuentas antes de cruzar el molinete. Porque en el fútbol argentino, como en la vida, la ilusión sigue siendo gratis… entrar a ver un partido, no tanto.