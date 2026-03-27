Desde las 20.15 en La Bombonera, la Selección Argentina se enfrenta a Mauritania en el primero de los dos amistosos de la última ventana FIFA de cara al mundial de Estados Unidos, México, Canadá. Scaloni comienza a definir la lista, donde varios se juegan su lugar.

Luego de la suspensión de la Finalissima, la Asociación de Fútbol Argentino debió conseguir dos rivales a contrarreloj para poder disputar cotejos de preparación pensando en el Mundial. Al no ponerse de acuerdo entre AFA-Conmebol y UEFA, sumando al conflicto en medio Oriente, es que los cotejo con España, y posteriormente con Qatar, ambos planificados en el Lusail, debieron ser remplazados, en primer turno con Guatemala, juego que también se suspendió, y finalmente quedó determinado con Mauritania y Zambia.

La última ventaja FIFA servirá para que Scaloni termine de definir la lista de quienes estarán en el mundial. Si bien los rivales no son de “peso”, para el DT campeón del mundo en el 2022 es importante verlos trabajando con el resto del plantel.

Enzo y Julián, dos fijas en el 11 inicial

En lo futbolístico, la duda principal pasa por saber si jugará de entrada Lionel Messi, a quien le nivelarán cargas en los dos cotejos. En su lugar podría iniciar Nico Paz. Por su parte por el lado izquierdo se disputan el lugar Nico González o Thiago Almada, acompañando uno de los dos a Julián Álvarez.

En la defensa, la duda está en quien acompaña a “Cuti” Romero, su Senesi o Martínez Quarta, mientras que Tagliafico le ganaría la pulseada a Acuña.

En frente estará Mauritania, seleccionado africano que estuvo lejos de clasificar a la gran cita mundialista, en sus eliminatorias quedó eliminado en primera ronda donde acumuló apenas 7 puntos en el Grupo B, por detrás de Senegal (24) y de Congo (22) que disputa el Repechaje.

Será el primer enfrentamiento oficial entre ambos seleccionado en mayores. El historial de Argentina ante los equipos africanos es de 20 triunfos en 27 cotejos disputados.

Almada pelea por un lugar entre los 11

El antecedente curioso ante el rival africano de esta noche se da en el Torneo en L´Alcúdia del 2019, competencia que Argentina ganó y significó el boleto a Scaloni para la selección mayor, y el inicio de la etapa gloriosa e histórica para la celeste y blanca. En aquella oportunidad, el Sub 18 superó a Mauritania por 4-1, juego donde estuvo presente el hoy mediocampista de Chelsea: Enzo Fernández.

Probables Formaciones

Argentina. Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero; Marcos Senesi o Lucas Martínez Quarta, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Alexis Mac Allister, Giuliano Simeone, Enzo Fernández; Nicolás Paz, Julián Álvarez y Nicolás González o Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Mauritania: Babacar Diop; Mohamed El Abd, Lamine Ba, Demini Salek, Khadim Diaw; Moctar El Hacen, Sidi Yacoub; Sidi Amar, Maata Maassa, Aboubakary Koita; y Mamadou Diallo. DT: Aritz López Garai.