Rosario Central cayó como local ante Belgrano de Córdoba 2 a 1 por la primera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional en el Gigante de Arroyito y por el Grupo B.

La noche había comenzado con polémica por el penal VAR a favor de Central que Di María canjeó por gol antes del descenso, pero en un par de minutos, a los 42 y a los 44 del complemento, el Pirata bailó cuarteto en el Gigante y se lo dio vuelta.

La apertura del marcador por parte del dueño de casa llegó luego de una infracción de Juan Velázquez sobre Ángel Di María que Yael Falcon Pérez demoró en sancionar y requiirió de la aprobación del VAR para hacer sonar su silabato. Su duda principal pasó por corrobar el espacio en donde lo había pisado al número 11, si había sido dentro o fuera del área.

Finalmente y luego de un par de minutos de protestas, Di María cambió la sanción por gol y marcó la ventaja parcial con que se fue la primera mitad. Su correcta definición, repleta de jerarquía, no le dio chances al arquero Thiago Cardozo ni de adivinar el palo al que fue la pelota.

Hasta allí, el conjunto de Rosario se había mostrado insistente en ofensiva, dispuso de un par de jugadas favorables, pero el Pirata se mostró trambién peligro a partir de la presencia de sus delanteros Nicolás "Uvita" Fernández y el "Chino" Lucas Zalarrayán.

Apenas iniciado el complemento, a los 5 minutos, la jugada del penal que había sido repasada en el entretiempo por el cuerpo técnico visitante elevó la temperatura y en la primera jugada en que el juez quedó cerca de la zona de los bancos, Ricardo Zielinsy se lo protestó y el entrenador terminó viendo la roja.

Más allá de la desventaja y de tener que adelantarse en el campo, sirviendo espacios a su rival, Belgrano nunca si sintió inferior en cancha. Desde el banco llegaron soluciones con los juveniles de los cordobeses que alcanzaron el empate a los 42 con el tanto en contra de Facundo Mallo al término de una jugada con muchos rebotes dentro del área.

Si el punto ya era justo y un gran premio para la visita, lo que cayó a la jugada siguiente fue un bingo completo. Lautaro Gutiérrez tomó la pelota afuera del área y sacó un potente remate al ángulo que hizo imposible la estirada de Jeremías Ledesma, quien minutos antes del empate transitorio le había sacado un intento imposible a Zalarrayán.

Formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Alexis Soto, Enzo Giménez, Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Agustín Sández, Ángel Di María; Jaminton Campa, Alejo Vélez. DT: Jorge Almirón.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Federico Ricca; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Santiago Longo, Juan Velázquez; Lucas Zelarrayán; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

La previa

Tras ganar la tabla anual del 2025 y ser coronado de forma polémica como “Campeón de Liga”, el Canalla apunta a un 2026 que lo tendrá en la Copa Libertadores de América. Ya sin Ariel Holan como técnico y con la llegada de Jorge Almirón al banco de suplentes, el elenco que tiene a Ángel Di María como máxima figura apunta a ser nuevamente protagonista en todos los frentes.

Se reforzó con la llegada del arquero Jeremías Ledesma, el defensor Gastón Ávila y Vicente Pizarro, pensando en las competencias nacionales y en el certamen continental.

Por su parte Belgrano, se armó para pelear por el título. Para eso apuntó a una gran renovación que incluyó 16 bajas, donde se destacó el goleador Franco Jara; logró el regreso de Emiliano Rigoni y Franco “Mudo” Vázquez para un equipo que seguirá teniendo a Ricardo Zielinski como entrenador.

el "Mudo" Vazquez vuelver a Belgrano luego de su paso por Europa

Yael Falcón Pérez será el juez del partido del sábado por la noche en Rosario que promete un gran marco y le dará continuidad al Grupo B del Torneo Apertura.

Datos del Partido:

Hora: 22:00

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Jorge Baliño,

Estadio: Gigante de Arroyito, Rosario.