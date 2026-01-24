En el Bosque de La Plata, Gimnasia le gana a Racing 1 a 0 por la primera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. El Globo, que cerró de buena forma el año pasado, se mide ante el subcampeón y candidato a pelear en esta temporada.
A los 10 minutos del encuentro, Nicolás Barros Schelotto sorprendió al arquero Facundo Cambeses y desde un tiro de esquina de la derecha sorprendió con una definición olímpica que ya se mete entre los mejores del 2026.
Formaciones
Gimnasia y Esgrima: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Franco Torres, Ignacio Fernández, Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Fernando Zanirotto.
Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Valentín Carboni, Adrián Martínez, Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.
La previa
Con la competencia doméstica y la Sudamericana como objetivo, el Racing de Gustavo Costas inicia el Apertura sabiendo que puede ser uno de los grandes protagonistas, por los nombres y la idea de juego afianzada.
Si bien cerró el 2025 sin títulos, llegó a la final del Clausura y fue semifinalista de Copa Libertadores, manteniendo el nivel competitivo de las últimas temporadas. Para esta, contrató a Valentín Carboni y Matko Miljevic para reforzar a la delantera, que tendrá a Adrián “Maravilla” Martínez como la principal carta de gol.
Por su parte, Gimnasia, Fernando Zaniratto viene de pasar todas las emociones en un mismo torneo: peleó por no descender, se salvó una fecha antes y terminó jugando semifinales del Clausura. La nueva dirigencia apostó por el retorno de Ignacio Fernández e Ignacio Miramón, además de contratar a Agustín Auzmendi.
El gran objetivo del Lobo será sumar puntos, y escapar de la zona roja de los promedios que lo tiene iniciando por detrás del puesto 20.
Datos del Partido:
Hora: 19:30
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
VAR: Adrián Franklin
Estadio: Juan Carmelo Zerillo