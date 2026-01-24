En el Bosque de La Plata, Gimnasia le gana a Racing 1 a 0 por la primera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. El Globo, que cerró de buena forma el año pasado, se mide ante el subcampeón y candidato a pelear en esta temporada.

A los 10 minutos del encuentro, Nicolás Barros Schelotto sorprendió al arquero Facundo Cambeses y desde un tiro de esquina de la derecha sorprendió con una definición olímpica que ya se mete entre los mejores del 2026.

Formaciones

Gimnasia y Esgrima: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Franco Torres, Ignacio Fernández, Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Fernando Zanirotto.

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Valentín Carboni, Adrián Martínez, Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

La previa

Con la competencia doméstica y la Sudamericana como objetivo, el Racing de Gustavo Costas inicia el Apertura sabiendo que puede ser uno de los grandes protagonistas, por los nombres y la idea de juego afianzada.

Si bien cerró el 2025 sin títulos, llegó a la final del Clausura y fue semifinalista de Copa Libertadores, manteniendo el nivel competitivo de las últimas temporadas. Para esta, contrató a Valentín Carboni y Matko Miljevic para reforzar a la delantera, que tendrá a Adrián “Maravilla” Martínez como la principal carta de gol.

Maravilla, la carta de gol de La Academia

Por su parte, Gimnasia, Fernando Zaniratto viene de pasar todas las emociones en un mismo torneo: peleó por no descender, se salvó una fecha antes y terminó jugando semifinales del Clausura. La nueva dirigencia apostó por el retorno de Ignacio Fernández e Ignacio Miramón, además de contratar a Agustín Auzmendi.

El gran objetivo del Lobo será sumar puntos, y escapar de la zona roja de los promedios que lo tiene iniciando por detrás del puesto 20.

Nacho volvió a La Plata, luego de su paso por River

Datos del Partido:

Hora: 19:30

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Adrián Franklin

Estadio: Juan Carmelo Zerillo