Rosario Central derrota a Belgrano de Córdoba 1 a 0 por la primera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional en el Gigante de Arroyito y por el Grupo B.

Polémico primer gol del dueño de casa luego de una infracción de Juan Velázquez sobre Ángel Di María que Yael Falcon Pérez demoró en sancionanar y requiirió de la aprobación del VAR para hacer sonar su silabato. Su duda principal pasó por corrobar el espacio en donde lo había pisado al número 11, si había sido dentro o fuera del área.

Finalmente y luego de un par de minutos de protestas, Di María cambió la sanción por gol y marcó la ventaja parcial con que se fue la primera mitad. Su correcta definición, repleta de jerarquía, no le dio chances al arquero Thiago Cardozo ni de adivinar el palo al que fue la pelota.

Hasta allí, el conjunto de Rosario se había mostrado insistente en ofensiva, dispuso de un par de jugadas favorables, pero el Pirata se mostró trambién peligro a partir de la presencia de sus delanteros Nicolás "Uvita" Fernández y el "Chino" Lucas Zalarrayán.

Formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Alexis Soto, Enzo Giménez, Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Agustín Sández, Ángel Di María; Jaminton Campa, Alejo Vélez. DT: Jorge Almirón.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Federico Ricca; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Santiago Longo, Juan Velázquez; Lucas Zelarrayán; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

La previa

Tras ganar la tabla anual del 2025 y ser coronado de forma polémica como “Campeón de Liga”, el Canalla apunta a un 2026 que lo tendrá en la Copa Libertadores de América. Ya sin Ariel Holan como técnico y con la llegada de Jorge Almirón al banco de suplentes, el elenco que tiene a Ángel Di María como máxima figura apunta a ser nuevamente protagonista en todos los frentes.

Se reforzó con la llegada del arquero Jeremías Ledesma, el defensor Gastón Ávila y Vicente Pizarro, pensando en las competencias nacionales y en el certamen continental.

Por su parte Belgrano, se armó para pelear por el título. Para eso apuntó a una gran renovación que incluyó 16 bajas, donde se destacó el goleador Franco Jara; logró el regreso de Emiliano Rigoni y Franco “Mudo” Vázquez para un equipo que seguirá teniendo a Ricardo Zielinski como entrenador.

el "Mudo" Vazquez vuelver a Belgrano luego de su paso por Europa

Yael Falcón Pérez será el juez del partido del sábado por la noche en Rosario que promete un gran marco y le dará continuidad al Grupo B del Torneo Apertura.

Datos del Partido:

Hora: 22:00

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Jorge Baliño,

Estadio: Gigante de Arroyito, Rosario.