Desde las 22, Rosario Central y Belgrano de Córdoba inician su andar por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional en el Gigante de Arroyito y por el Grupo B.

Tras ganar la tabla anual del 2025 y ser coronado de forma polémica como “Campeón de Liga”, el Canalla apunta a un 2026 que lo tendrá en la Copa Libertadores de América. Ya sin Ariel Holan como técnico y con la llegada de Jorge Almirón al banco de suplentes, el elenco que tiene a Ángel Di María como máxima figura apunta a ser nuevamente protagonista en todos los frentes.

Se reforzó con la llegada del arquero Jeremías Ledesma, el defensor Gastón Ávila y Vicente Pizarro, pensando en las competencias nacionales y en el certamen continental.

Por su parte Belgrano, se armó para pelear por el título. Para eso apuntó a una gran renovación que incluyó 16 bajas, donde se destacó el goleador Franco Jara; logró el regreso de Emiliano Rigoni y Franco “Mudo” Vázquez para un equipo que seguirá teniendo a Ricardo Zielinski como entrenador.

el "Mudo" Vazquez vuelver a Belgrano luego de su paso por Europa

Yael Falcón Pérez será el juez del partido del sábado por la noche en Rosario que promete un gran marco y le dará continuidad al Grupo B del Torneo Apertura.

Probables Formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado y Federico Ricca; Alcides Benítez, Adrián Sánchez, Santiago Longo y Juan Velázquez; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Datos del Partido:

Hora: 22:00

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Jorge Baliño,

Estadio: Gigante de Arroyito, Rosario.