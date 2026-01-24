Desde las 22hs, Rosario Central y Belgrano de Córdoba inician su andar por el Torneo Clausura de la Liga Profesional en el Gigante de Arroyito y por el Grupo B. el Canalla va por el gran objetivo de repetir lo hecho en el 2025 y coronarlo con un título.

Tras ganar la tabla anual del 2025 y se coronado de forma polémica como “Campeón de Liga”, Rosario Central apunta a un 2026 donde lo tendrá en la Copa Libertadores de América. Ya sin Holan como DT, y con la llegada de Jorge Almirón, el elenco que tiene a Ángel Di María, apunta a ser nuevamente protagonista en todos los frentes.

Se reforzó con la llegada de Jeremías Ledesma, Gastón Ávila y Vicente Pizarro, pensando en la competencia doméstica y en el certamen continental.

Por su parte Belgrano, se armó para pelear por el título. Si bien hizo una gran renovación con 16 bajas, donde se destacó el goleador Franco Jara; logró el regreso de Emiliano Rigoni y Franco “mudo” Vázquez para un equipo que seguirá teniendo a Ricardo Zielinski como DT.

el "Mudo" Vazquez vuelver a Belgrano luego de su paso por Europa

Yael Falcón Pérez impartirá justicia en el duelo que cerrará el sábado, y le da continuidad al grupo B del Torneo Apertura.

Probables Formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado y Federico Ricca; Alcides Benítez, Adrián Sánchez, Santiago Longo y Juan Velázquez; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Datos del Partido:

Hora: 22:00

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Jorge Baliño

Estadio: Gigante de Arroyito