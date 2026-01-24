¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 24 de Enero, Neuquén, Argentina
LIGA PROFESIONAL

El Central de Di María recibe a Belgrano, en el arranque del Torneo Apertura: posibles formaciones

El Canalla y el Pirata debutan en la Liga Profesional en el Gigante de Arroyito, en un duelo con dos equipos que pretenden ser protagonístas.

Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Sabado, 24 de enero de 2026 a las 12:04
Central quiere repetir lo hecho en el 2025

Desde las 22hs, Rosario Central y Belgrano de Córdoba inician su andar por el Torneo Clausura de la Liga Profesional en el Gigante de Arroyito y por el Grupo B.  el Canalla va por el gran objetivo de repetir lo hecho en el 2025 y coronarlo con un título.

Tras ganar la tabla anual del 2025 y se coronado de forma polémica como “Campeón de Liga”, Rosario Central apunta a un 2026 donde lo tendrá en la Copa Libertadores de América. Ya sin Holan como DT, y con la llegada de Jorge Almirón, el elenco que tiene a Ángel Di María, apunta a ser nuevamente protagonista en todos los frentes.

Se reforzó con la llegada de Jeremías Ledesma, Gastón Ávila y Vicente Pizarro, pensando en la competencia doméstica y en el certamen continental.

Por su parte Belgrano, se armó para pelear por el título. Si bien hizo una gran renovación con 16 bajas, donde se destacó el goleador Franco Jara; logró el regreso de Emiliano Rigoni y Franco “mudo” Vázquez para un equipo que seguirá teniendo a Ricardo Zielinski como DT.

el "Mudo" Vazquez vuelver a Belgrano luego de su paso por Europa

Yael Falcón Pérez impartirá justicia en el duelo que cerrará el sábado, y le da continuidad al grupo B del Torneo Apertura.

Probables Formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado y Federico Ricca; Alcides Benítez, Adrián Sánchez, Santiago Longo y Juan Velázquez; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Datos del Partido:

Hora: 22:00

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Jorge Baliño

Estadio: Gigante de Arroyito

 

