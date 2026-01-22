Roberto el Pato Abbondanzieri alteró las vacaciones cordilleranas de cientos de personas que lo encontraron disfrutando de los paisajes del lago Huechulafquen, en plena cordillera neuquina.

El arquero campeón del mundo con Boca disfrutó de la bahía Cañicul donde accedió a una fotografía que rápidamente comenzó a circular por diferentes teléfonos celulares.

Son muchas las personalidades que eligen los destinos cordilleranos en verano, para disfrutar los paisajes y la pesca. Algunos son más reservados en cuanto al contacto con los turistas, pero el Pato Abbondanzieri se prestó a todas las requisitorias y hasta mantuvo diálogos amables con el personal del lugar que lo guió y le explicó las bondades del espacio para conocer.

Huechulafquen

El Lago Huechulafquen es uno de los espacios más visitados del Parque Nacional Lanín, próximo a la ciudad de Junín de los Andes, sobre la Ruta provincial 61.

La inmensidad del Lago Huechulafquen en la provincia de Neuquén.

En particular, el espacio que eligió el ex arquero de la Selección Argentina tiene costa sobre el curso del agua y suele ser uno de los preferidos de los pescadores.