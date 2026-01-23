Valentino Simoni, el cipoleño que fue goleador de la reserva de Boca que decidió prestarlo a Gimnasia de Mendoza, tardo 5 minutos en presentarse en las redes de la Liga Profesional y por la 1ª fecha del Torneo Apertura marca la victoria transitoria de su equipo sobre Central Córdoba en Santiago del Estero.

Con 21 años recién cumplidos, el atacante tomó el desafío de salir del Xeneize sin haber debutado en primera división y en el primer tiro de esquina ofensivo para los visitantes fue a buscar al primer palo.

Una definición con el manual del 9 que cruzó todo el arco Ferroviario y dejó sin chances al arquero Alan Aguerre.

Histórico, el primer gol de Gimnasia de Mendoza en la Liga Profesional fue del cipoleño Valentino SImoni.

Gimnasia es parte de la zona A por la que también se presentan en Córdoba, Instituto ante Vélez. Su nombre resuena en La Bombonera justo en un momento en que no se recuperó Edinson Cavani, se desgarró Miguel Merentiel y Milton Giménez continúa entrenando de manera diferenciada.