Gustavo Costas cerró la pretemporada con una sonrisa que dijo tanto como sus palabras. Distendido, conforme y fiel a su estilo frontal, el entrenador de Racing habló del presente del club, del trabajo realizado en las últimas semanas y del impacto que genera hoy la Academia en el fútbol argentino. En el medio, dejó una chicana que no pasó inadvertida y tuvo como destinatario a River.

El DT no ahorró elogios para el plantel y para el proceso que atraviesa Racing. “Estoy contento por todo. A comparación de la otra, esta sí fue una pretemporada. Hace 26 años que trabajo y fue una de las mejores”, aseguró Costas, convencido de que el equipo dio un salto de calidad desde lo físico y lo mental. Para el entrenador, la clave estuvo en la intensidad y el compromiso diario: “Los chicos entrenaron al cien por ciento en todas las prácticas. El grupo sigue creciendo y eso se nota”.

Ese crecimiento, según Costas, no es casual ni pasajero. El DT remarcó que Racing hoy ofrece un contexto distinto, algo que se refleja directamente en el mercado de pases. “Antes era difícil que los jugadores quisieran venir. Hoy llamás y quieren venir todos”, lanzó, marcando un cambio de época para el club de Avellaneda.

En esa misma línea, celebró haber conseguido los refuerzos que había solicitado para completar el plantel. “Necesitábamos a estos dos chicos y ya los tenemos”, señaló, conforme con un armado que busca sostener la competitividad en un año cargado de desafíos.

Pero el momento más picante llegó cuando se refirió a los rumores sobre posibles salidas y al interés de otros clubes por figuras del plantel. “A mí no me dijeron nada, pero viste cómo es esto… parecía que River nos quería sacar a todo el plantel”, dijo entre risas, dejando una frase que rápidamente encendió el ambiente.

Lejos de mostrarse molesto, Costas interpretó ese supuesto interés como una confirmación del buen momento académico. “Que River o clubes grandes vengan a buscar a tus jugadores es muy bueno. Habla de que estamos en un momento muy bueno”, explicó, bajándole dramatismo a las versiones y transformándolas en un motivo de orgullo.

El entrenador también puso en valor a varios nombres propios, destacando que el reconocimiento es fruto del rendimiento. “Tenemos jugadores buenos, como Cambeses, como Rojas. También Sosa, García Basso… todo es mérito de ellos, del trabajo que vienen haciendo”, remarcó.

Con un tono entre la satisfacción y la chicana medida, Costas dejó en claro que Racing atraviesa un presente que invita a ilusionarse. Un club que hoy atrae, potencia futbolistas y se planta de igual a igual ante cualquiera. “Eso habla del momento que vive Racing”, cerró el DT, dejando una certeza: la Academia no solo compite, también incomoda.