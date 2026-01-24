¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 23 de Enero, Neuquén, Argentina
REPUDIO GENERALIZADO

Dos tenistas fueron detenidos por gestos racistas en Brasil

El venezolano Luis Martínez y el colombiano Cristian Rodríguez cayeron ante una dupla local en dobles de un torneo Challenger y sus reacciones generaron un escándalo.

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 23 de enero de 2026 a las 21:57
El momento en que Luis Martínez, tenista venezolano imitó a un mono,

El Challenger 75 de Itajaí de tenis, en Brasil, se vio sacudido por un escándalo que trascendió lo deportivo. Luis David Martínez y Cristian Rodríguez, representantes de Venezuela y Colombia respectivamente, fueron detenidos por realizar gestos racistas al término de su partido de cuartos de final en dobles.

La polémica se desató luego de la caída del binomio ante los brasileños Igor Marcondes y Eduardo Ribeiro, quienes se impusieron por 7-6 (4), 6-7 (6) y 10-2. Una vez en la red, el tenista venezolano imitó a un mono, mientras que su compañero dirigió el insulto “macaco” a uno de los alcanzapelotas, según relataron testigos presentes en la cancha.

La reacción fue inmediata: los organizadores convocaron a la Policía Militar, que procedió a trasladar a ambos jugadores a un hotel de la ciudad para dejarlos bajo custodia, de acuerdo con lo informado por medios locales. En territorio brasileño, los insultos por motivos raciales están tipificados como delito, con penas que van de dos a cinco años de prisión, además de sanciones económicas.

La organización del torneo emitió un comunicado condenando lo sucedido: “El incidente ocurrido hoy durante el partido de dobles del Abierto de Itajaí provocó la intervención inmediata de la Policía Militar, que estuvo presente y tomó las medidas necesarias conforme a la legislación brasileña. El Abierto de Itajaí condena vehementemente el racismo y la discriminación de cualquier tipo”.

 

