Gran duelo zonal por el Torneo Federal A: por la quinta fecha, Deportivo Rincón recibirá a Cipolletti desde las 16 en el estadio Moisés Gómez. Ambos equipos llegan como escoltas, con 6 unidades, y con la ambición de consolidarse como protagonistas del certamen.

Con arbitraje de Fernando Marco de Bahía Blanca, Emiliano Bustos de Rio Colorado, y Felipe Zonco de coronel Dorrego. Diego Álvarez será el cuarto juez; el León y Cipo tendrán un duelo con mucho en juego en el inicio de la temporada, que los tiene a los dos peleando arriba entre los elencos del cuyo.

Por el lado del Deportivo Rincón, acumula 5 puntos producto de dos empates de visitante y un triunfo de local. En si visita a San Luis logró un punto clave y ahora de local buscará seguir de racha en el Moisés Gómez, donde ganó de buena forma su único juego que tuvo hasta el momento.

Con relación al 11, Pablo Castro mantendría con casi el mismo 11 con que salió ante Juventud Unida; Alejandro Sánchez bajo los tres palos, Díaz y Herrera serán los centrales, mientras que Di Bello o Fleitas y Ávila marcarán los laterales. Mantendría a la dupla Estigarribia- Domínguez en el ataque. La única modificación sería la de Facundo Miguel por Achetoni, lesionado.

Por el lado de Cipolletti, también son 5 puntos en el arranque; luego de la dura derrota en Rio Cuarto, el equipo rionegrino se acomodó y comenzó a sumar. El empate de la última semana ante Costa Brava de local lo obliga a salir a buscar fuera de casa.

Con varias bajas por lesión y suspensión, Fabián Enríquez hará modificaciones obligadas para jugar en el norte. Fernando Pettinerolli irá desde el arranque, al igual que Sebastián jeldres, dos ex Rincón, acompañando a Maxi López y Acevedo en el ataque.

Será la 7ma ves que se enfrenten el Deportivo Rincón y Cipolletti. Tres triunfos para el León del norte, dos para el Albinegro y un empate. La última vez en tierra neuquina, fue 1-0 para el local.

Probables formaciones:

Deportivo Rincón: Alejandro Sánchez, Nicolás Di Bello, Rodrigo Herrera, Edgardo Díaz, Exequiel Ávila; Daniel Carrasco; Achetoni o Facundo Miguel, Rodrigo Montes, Axel Oyola, Cristian Estigarribia, Matías Domínguez. DT Pablo Castro.

Cipolletti: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Yago Piro, Juan C. Huichulef, Nehuén García; Fernando Pettineroli, Marcos Pérez, Claudio Mosca, Maxi López; Sebastián Jeldres y F. Acevedo. DT Fabián Enríquez.

Árbitro: Fernando Marco

Hora: 16

Cancha: Elías Moisés Gómez