El tenis argentino volvió a festejar en Melbourne. Esta vez fue Tomás Etcheverry quien se encargó de levantar la bandera celeste y blanca en el Abierto de Australia con una actuación sólida, madura y sin fisuras en los momentos clave. El platense derrotó en sets corridos al británico Arthur Fery y avanzó a la tercera ronda del primer Grand Slam de la temporada.

Etcheverry, ubicado actualmente en el puesto 62 del ranking ATP, se impuso por 7-6 (4), 6-1 y 6-3 tras 2 horas y 44 minutos de juego, en un partido que tuvo un arranque parejo pero que fue inclinándose claramente a su favor con el correr de los games.

El comienzo no fue sencillo para el argentino. Fery logró un quiebre temprano en el tercer game y pareció tomar la iniciativa del encuentro. Sin embargo, Etcheverry mostró carácter para reaccionar rápido, recuperó el saque en el turno siguiente y volvió a emparejar el desarrollo. Desde allí, el primer set se volvió una pulseada cerrada, con ambos sosteniendo sus servicios hasta desembocar en el tie-break.

En la “muerte súbita”, el argentino fue más claro, tomó mejores decisiones y marcó diferencias con su derecha para quedarse con el set por 7-4, un golpe anímico que terminó siendo determinante.

A partir de ese momento, el partido cambió de dueño. En el segundo parcial, Etcheverry se soltó, jugó con mayor agresividad y pasó por arriba a su rival con un contundente 6-1, dominando desde el fondo de la cancha y aprovechando cada error del británico.

El tercer set tuvo menos sobresaltos. Con un quiebre clave, el platense administró la ventaja con solidez, mantuvo la calma en su servicio y cerró el encuentro sin mayores complicaciones, confirmando su lugar entre los mejores 32 del torneo.

En la próxima ronda, Etcheverry tendrá un desafío de máxima exigencia ante el kazajo Aleksandr Bublik, número 10 del mundo y uno de los jugadores más peligrosos del circuito. Bublik llega en gran nivel tras consagrarse campeón del ATP 250 de Hong Kong y ganó sus partidos en Melbourne sin ceder sets, lo que lo posiciona como uno de los candidatos a avanzar lejos en el certamen.

La jornada también tuvo otras noticias para el tenis argentino. Francisco Cerúndolo, 18° del ranking, se metió en la tercera ronda tras una sólida victoria frente al bosnio Damir Dzumhur. En contraste, Thiago Tirante quedó eliminado luego de caer en sets corridos ante el estadounidense Tommy Paul (19°), mientras que Francisco Comesaña atraviesa un partido cuesta arriba frente a Frances Tiafoe.

El último argentino en completar la segunda ronda será Sebastián Báez, que desde las 21 afrontará un cruce atractivo frente al ítalo-argentino Luciano Darderi (22°), con la ilusión de seguir ampliando la presencia nacional en Melbourne Park.