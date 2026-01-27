Rosario Central movió fichas en el tramo final del mercado y dejó dos presentaciones sobre la mesa. En las últimas horas, el club oficializó la llegada de Guillermo Pol Fernández y Julián Fernández, dos refuerzos homónimos que ya firmaron sus contratos y quedaron a disposición de Jorge Almirón, mientras la dirigencia trabaja para cerrar un último golpe en ataque.

El primero en ser anunciado fue Pol Fernández, mediocampista de 34 años que llega en condición de libre tras descender con Godoy Cruz en la última temporada. El volante santafesino firmó contrato hasta diciembre y tendrá su segunda etapa en el Canalla, luego de haber vestido la camiseta auriazul durante el segundo semestre de 2013, cuando arribó a préstamo desde Boca.

La segunda incorporación es Julián Fernández, extremo derecho de 21 años, que llega a préstamo por un año desde New York City de la Major League Soccer. El juvenil surgido en Vélez debutó en Primera en 2022 y disputó 61 partidos con el Fortín, con seis goles, antes de ser transferido al club estadounidense por cinco millones de dólares más bonos por objetivos.

En su paso por la MLS, Fernández acumuló 77 encuentros oficiales, convirtió siete tantos y aportó ocho asistencias, números que despertaron el interés de Central para reforzar un sector del ataque que Almirón considera clave de cara a la competencia local y al desafío internacional.

Con los dos Fernández ya en Rosario, el Canalla no se retira del mercado. La dirigencia avanza en negociaciones para incorporar a Rodrigo Auzmendi, delantero de Banfield que también estuvo en carpeta de Boca. Las charlas por una transferencia definitiva están muy encaminadas.

Auzmendi llegó al Taladro a mediados de 2025 desde Motagua de Honduras y tuvo un rápido impacto: en 15 partidos del Clausura marcó cuatro goles y dio dos asistencias. Además, fue titular en el debut del Apertura 2026, en el empate 1-1 ante Huracán.

Central se arma a contrarreloj, suma variantes y apunta a llegar con un plantel más largo y competitivo a una temporada que tendrá doble exigencia y un objetivo claro: dar pelea en todos los frentes.