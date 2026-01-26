Tras los finales de los partidos de vuelta de las semifinales, se dieron a conocer los cruces de las finales en las regiones Centro, Cuyo, Litoral Norte, Litoral Sur, Pampeana Norte, Pampeana Sur y Patagonia. En la Norte ya se conoce su ganador de región que jugará la final nacional. Recordemos que el Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026 ofrece 4 ascensos al Torneo Federal A 2026, las cuales se disputarán el 15 de febrero.

Los cotejos de ida se jugarán el 1 de Febrero y las revanchas o partidos de vuelta el 8 de Febrero. La ronda Patagónica se iniciará en el césped sintético del el estadio Emilio “Pichón” Guatti de la capital santacruceña. Allí Bóxing Club de Río Gallegos será local de La Amistad de Cipolletti, cruce que se definirá en el alto valle siete días después en Naciones Unidas y 15 Bis en la zona de chacras de la ciudad rionegrina.

En la Pampeana Sur, que podrían ser rivales del ganador entre La Amistad y Bóxing, la dirimirán Racing de Olavarría y Ferro Carril Oeste de General Pico (La Pampa), que se pondrá en marcha en el estadio José Buglione Martinese de "La Academia", la revancha se jugará en el Coloso del barrio Talleres en el norte de la provincia de La Pampa.

En tanto, en la Pampena Norte, todo arrancará en el Estadio Lucio Zanichelli de Colón de Chivilcoy que será local en la ida de Escobar Fútbol Club de Ingeniero Maschwitz.

La región Cuyo arrancará en el Estadio Héctor Odicino-Pedro Benoza, conocido popularmente como El Coliseo de San Luis, entre Sportivo Estudiantes ante FADEP de Russell, Departamento de Maipú de Mendoza, el equipo que gerencian los hermanos Torrico.

El estadio Carlos "Lalo" Lacasia de General Paz Juniors de Córdoba capital arrancará la zona Centro, cuando "Los Poetas" reciban a los santiagueños de Central Argentino de La Banda de Santiago del Estero.

El Grupo Litoral Sur arrancará a definirse en el Estadio de los Eucaliptos de Juventud Unida de Gualeguaychú en Entre Ríos en la capital del Carnaval que se definió en Sportivo Ben Hur de Rafaela, Santa Fe.

En la Litoral Norte, todavía falta un finalista. Deben definir los chaqueños de Defensores de Puerto Vilelas y Sportivo Cultural de Juan José Castelli que en la ida se impusieron 2 a 0, el ganador se cruzará con Guaraní Antonio Franco de Posadas Misiones, que será local en la ida en su reducto, el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira

La zona Norte, ya hay finalista, que está esperando, Tucumán Central de San Miguel de Tucumán que le ganó por penales a Talleres de Perico (Jujuy).