En el cierre de la jornada de jueves, Vélez derrrotó a Instituto sobre el final del partido 1 a 0 en Estadio Monumental Presidente Perón de Alta Córdoba, en lo que fue el estreno de ambos en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.

La Gloria buscaba empezar con tres puntos en su casa ante un Fortín que sin competencias internacionales este año pretende ser uno de los animadores del campeonato argentino.

Llegando a los 20 minutos, el partido no ofrece jugadas de peligro sobre los arcos, aunque es el visitante quien intenta hacerse protagonista a partir de la posesión de la pelota.

Quien camina por la cornisa desde el banco es el técnico Guillermo Barros Schelotto que mantiene un duelo aparte con Andés Merlos desde el minuto 1.

La más clara del partido a favor de los corodobes. Sobre el minuto 25 del complemento, en un tiro de esquina llegó el cabezado de Jonathan Galván que el arquero Álvaro Montero tapó de manera magistral.

Quedó en deuda Vélez con su juego y sus intenciones sobre el campo de juego. Su máxima figura fue sin dudas fue el arquero Montero con un par de apariciones claves para mantener el cero. Pero ya con el tiempo cumplido apareció la jugada precisa en ofensiva que terminó en la definición de Tobías Andrada que le dio la victoria al visitante casi sin darse cuenta.

Formaciones

Instituto: Manuel Roffo; Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Fernando Alarcón, Juan Méndez, Franco Moyano, Diego Sosa; Jhon Córdoba, Franco Jara. DT: Daniel Oldrá.

Vélez: Álvaro Montero; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Aarón Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendo, Manuel Lanzini, Claudio Baeza; Tobías Andrada, Braian Romero, Matías Pellegrini. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Arbitro: Andrés Merlos.

La previa

Instituto llega a este encuentro tras una difícil temporada 2025, en la que peleó hasta las últimas fechas para mantener la categoría. Es por eso que los conducidos por Daniel Oldrá se reforzaron con el objetivo de acercarse a la Copa Sudamericana y trajeron un total de nueve incorporaciones, con la llegada de Franco Jara como la más resonante, no solamente por su trayectoria sino porque el goleador llega desde Belgrano y decidió dar el salto a su clásico rival.

Por otra parte, el conjunto de Alta Córdoba tendrá una complicación de cara al partido, ya que que Gastón Lodico no estuvo entre los concentrados. El jugador, que tiene un interés de Racing, se negó a firmar una renovación del contrato que tiene con La Gloria, que es hasta finales de este 2026, y es por eso que desde la institución tomaron esta decisión con el volante.

Por su parte, Vélez llega habiendo mantenido a la mayor parte de su plantel, con la única novedad de la llegada de Lucas Robertone, que retorna a Liniers desde el Almería. En cuanto a salidas, a la ya consumada marcha de Thiago Fernández, libre al Villarreal, se le podría sumar la ida de Maher Carrizo, por el que el Fortín recibió una oferta de 11 millones de euros desde el Midtjylland de Dinamarca.

Posibles formaciones

Instituto: Manuel Roffo; Hernán De La Fuente, Fernando Alarcón, Jonathan Galván, Iván Erquiaga; Franco Moyano, Juan Ignacio Méndez; Jonás Acevedo, Alex Luna, Manuel Romero; Franco Jara. DT: Daniel Oldrá.

Vélez: Álvaro Montero; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Aarón Quirós, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro, Tobías Andrada, Manuel Lanzini; Matías Pellegrini y Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.