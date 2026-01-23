Por la 1ª fecha del Torneo Apertura en la Liga Profesional, Banfield empató con Huracán como local en la zona A 1 a 1, mientras que Unión y Platanse también repartieron puntos pero no brindaron goles en Santa Fe por el grupo B.

Maximiliano Amarfil, el cipoleño que viene de ser campeón de la Copa Argentina con la camiseta de Independiente Rivadavia en 2025, fue titular en el conjunto Calamar que es dirigido por Walter Zunino.

El Tatengue, por su segundo semestre del año pasado, despertaba expectativas en la previa, pero le costó mucho superar el orden táctico del visitante que sumó un punto valioso, en una cancha que será difícil para varios en la zona A.

Mientras, en el Sur del Gran Buenos Aires, Banfield parecía ponerle freno al equipo del verano, Huracán. La vuelta de Diego Martínez al banco del Globo venía dulce en los partidos amistosos, pero el Taladro de Pedro Troglio lo espero de manera oficial en el arranque de la zona B y lo derrotaba 1 a 0 con gol de Mauro Méndez. El delantero uruguayo que pertenece a Estudiantes de La Plata y está a préstamo.

.

En el Globo fue expulsado Thaiel Peralta por un planchazo totalmente fuera de lugar que no ameritó ninguna protesta al juez Bruno Amiconi que, pese a la violenta jugada, necesito respaldarse en el VAR para tomar la decisión disciplinaria..

Todo a pedir de Banfield que ya en el final sufrió el empate visitante por intermedio de Jordy Caicedo en el minuto 41 del complemento.