Acuerdo final entre Más+ by Messi y Prime Hydration en litigio

La disputa judicial entre las marcas de bebidas vinculadas a Lionel Messi y Logan Paul llegó oficialmente a su fin. Las acciones legales que enfrentaban a Más+ by Messi y Prime Hydration fueron retiradas luego de que las compañías alcanzaran un acuerdo extrajudicial.

El conflicto se originó en 2024, tras el lanzamiento de Más+ by Messi por parte de Mark Anthony Brands International. Desde su presentación, el producto fue comparado con Prime Hydration por similitudes en el diseño del envase, lo que derivó en cruces públicos en redes sociales y advertencias iniciales sobre posibles acciones legales.

Messi en su momento publicitando la bebida

Finalmente, Mark Anthony Brands presentó una demanda acusando a Prime de prácticas anticompetitivas, al considerar que intentaba apropiarse de elementos visuales comunes en el segmento de bebidas deportivas. En respuesta, Prime Hydration contraatacó con una contrademanda, argumentando que su diseño era distintivo y señalando similitudes de Más+ con otros productos del mercado, además de cuestionar colores, formatos y eslóganes utilizados por la marca asociada a Messi.

Tras varios meses de litigio, ambas partes optaron por cerrar el conflicto fuera de los tribunales. Según informó Front Office Sports, el Grupo Mark Anthony confirmó que se alcanzó un acuerdo que puso fin a todas las reclamaciones, dando por concluida una de las disputas comerciales más mediáticas del sector de bebidas deportivas en los últimos años.