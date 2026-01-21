Carlos Alcaraz empezó el año como marcan los grandes: sin regalar nada y mostrando, desde temprano, que su ambición sigue intacta. En el Rod Laver Arena, el español superó en sets corridos al alemán Yannick Hanfmann y se metió en la tercera ronda del Abierto de Australia, el torneo que todavía aparece como una cuenta pendiente en su brillante carrera.

El murciano se impuso por 7-6 (4), 6-3 y 6-2 tras 2 horas y 45 minutos de juego, en un partido que tuvo un inicio más complejo de lo esperado, pero que terminó resolviendo con jerarquía y paciencia.

Hanfmann salió decidido a incomodar y sorprendió de entrada con un quiebre que lo puso 3-1 en el primer set. Alcaraz, lejos de desesperarse, ajustó detalles, recuperó el servicio rápidamente y llevó el parcial al tie-break. Allí, en el momento donde suelen aparecer los mejores, Carlitos fue más claro, más agresivo y cerró la “muerte súbita” por 7-4 para quedarse con un set clave desde lo anímico.

Ese primer golpe terminó marcando el desarrollo del partido. En el segundo parcial, el español quebró en el cuarto game para ponerse 3-1 y, desde ahí, manejó el ritmo con autoridad. Sin fisuras con su saque y con mayor peso desde el fondo de la cancha, Alcaraz cerró el set por 6-3 y empezó a encaminar la historia.

El tercer set fue casi un monólogo. Más suelto, confiado y dominante, Alcaraz no le dio chances a su rival y selló el triunfo con un contundente 6-2, confirmando su lugar entre los mejores del torneo.

En la tercera ronda lo espera un cruce atractivo frente al francés Corentin Moutet, uno de los jugadores más imprevisibles del circuito, capaz de combinar talento, show y rebeldía. El francés avanzó luego del retiro por lesión del estadounidense Michael Zhang, cuando ganaba 2-1 en sets y 2-0 en el cuarto parcial.

Con apenas 22 años y ya consolidado como una de las grandes figuras del tenis mundial, Alcaraz sigue persiguiendo el único torneo que todavía no pudo levantar. En Australia, donde nunca pasó de los cuartos de final, cada paso tiene sabor a desafío y a oportunidad.

La jornada también dejó otras victorias importantes entre los candidatos. El alemán Alexander Zverev (3°) venció al francés Alexandre Müller por 6-3, 4-6, 6-3 y 6-4 y avanzó a la próxima ronda, donde se medirá con el británico Cameron Norrie (26°). Además, Daniil Medvedev, Andrey Rublev y Alejandro Davidovich Fokina lograron superar sus compromisos y siguen en carrera en Melbourne.