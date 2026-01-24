¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 23 de Enero, Neuquén, Argentina
Con un gol de Lautaro Martínez, Inter goleó al Pisa

El Nerazzurri se impuso por 6 a 2 en condición de local, con un tanto del goleador argentino, el equipo se afianza como líder de la Serie A.

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 23 de enero de 2026 a las 22:13
Lautaro Martínez es el máximo goleador del torneo italiano

Inter de Milán ganó un partido de locos y se afianza como líder de la Serie A. El Nerazzurri perdía por 2 a 0, pero lo dio vuelta y se impuso por 6 a -2, con un gol del delantero de la selección argentina, Lautaro Martínez, en condición de local.

El bahiense continúa su racha como goleador del torneo italiano, lleva 12 goles en 22 fechas. El conjunto de Milán es líder absoluto del campeonato, con 52 puntos, a 6 de distancia del Rossoneri (el Milán, su tradicional rival de la ciudad), su escolta. Por su parte, el Pisa -que contó con el chileno Felipe Loyola, flamante incorporación, como suplente- sigue en el fondo de la tabla con 14. 

El ex Racing Club de Avellaneda, surgido en la cantera de Liniers de Bahía Blanca, Lautaro Javier Martínez, marcó 16 goles en 29 partidos de la temporada. Duodécimo (12) gol del bonaerense en 22 partidos jugados en esta Serie A 2025/2026. Es el goleador del certamen.

