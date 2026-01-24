Inter de Milán ganó un partido de locos y se afianza como líder de la Serie A. El Nerazzurri perdía por 2 a 0, pero lo dio vuelta y se impuso por 6 a -2, con un gol del delantero de la selección argentina, Lautaro Martínez, en condición de local.

El bahiense continúa su racha como goleador del torneo italiano, lleva 12 goles en 22 fechas. El conjunto de Milán es líder absoluto del campeonato, con 52 puntos, a 6 de distancia del Rossoneri (el Milán, su tradicional rival de la ciudad), su escolta. Por su parte, el Pisa -que contó con el chileno Felipe Loyola, flamante incorporación, como suplente- sigue en el fondo de la tabla con 14.

El ex Racing Club de Avellaneda, surgido en la cantera de Liniers de Bahía Blanca, Lautaro Javier Martínez, marcó 16 goles en 29 partidos de la temporada. Duodécimo (12) gol del bonaerense en 22 partidos jugados en esta Serie A 2025/2026. Es el goleador del certamen.