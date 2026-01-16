Por la Serie Río de La Plata que se disputa en Uruguay, Huracán empató inmerecidamente ante Cúcuta Deportivo de Colombia 1 a 1 con gol de Jordy Caicedo a los 4 minutos para el Globo y de Leider Berdugo de penal para los cafeteros, a falta de 20 minutos para el final del partido.

La innecesaria tanda de penales sirvió para ponerle un poco de justicia a la tarde noche en Montevideo, marcando la victoria 6 a 5 del conjunto de Parque Patricios que contó con las dos tapadas del arquero suplente, Sebastián Meza.

El equipo de Diego Martínez fue una de las sensaciones de este verano en el fútbol argentino y, pese a no haber hecho mucho ruido en el mercado de pases, ha encontrado rápido la idea del ex entrenador de Boca que vuelve a Parque Patricios para demostrar su valía desde el banco de suplentes.

La apertura del marcador fue en una jugada simple, con desborde desde la derecha y un centro al corazón del área rival para la resolución del centro delantero recién llegado al club. El valor del ataque estuvo en la velocidad de resolución por parte de todos los jugadores.

Juan Ramírez, arquero del conjunto colombiano, fue artífice necesario en el resultado del cruce hasta el momento ya que el Globo mereció una diferencia más amplia. Por ahora, la presentación del colombiano Caicedo en la ofensiva del conjunto argentino es más que prometedora, más allá del gol.

Durante el complemento y más allá de los numerosos cambios que siempre condicionan el trámite de este tipo de partidos, el Globo no disminuyó en su juego y mereció siempre más que un rival muy flojo en ofensiva, al que defensivamente salvaron los palos en un par de oportunidades.

A falta de 20 minutos para el final, haciendo poco para merecer la igualdad, Huracán pecó en defensa lo que no resolvió en ataque y un cruce de Máximo Palazzo en el área fue juzgado como infracción para el penal de los colombianos.

Leider Berdugo, uno de los de Cúcuta que saltó desde el banco, se hizo cargo de la ejecución y acertó ante la estirada del arquero Hernán Galíndez que tocó la pelota, pero no llegó a desviarla.

Formaciones

Cúcuta Deportivo: Juan Ramírez; Mauricio Duarte, Brayan Montaño, Jhon Quiñones, Armando Ballesteros; Santiago Orosco, Sebastián Tamara, Juan Ceballos; Eduar Arizales, Jaime Peralta, Jonathan Agudelo. DT: Nelson Flórez.

Huracán: Hernán Galíndez; Federico Vera, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, Leandro Lescano; Emmanuel Ojeda, Facundo Walter; Thaiel Peralta, Leonardo Gil, Oscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.