Este domingo 22 de marzo desde las 21, el Estadio Ruca Che será escenario de un nuevo capítulo del básquet femenino neuquino, con el cruce entre Independiente y Biguá por la Liga Nacional Femenina. El partido no solo pondrá frente a frente a los dos equipos de la provincia que compiten en la máxima categoría del país, sino que también tendrá como protagonistas a dos jóvenes jugadoras locales: Iara Parra y Martina Gutiérrez, quienes representan el crecimiento sostenido de la disciplina en Neuquén.

Parra, de 24 años, surgida en Villa El Chocón, defiende los colores de Independiente, mientras que Gutiérrez, de 21 y oriunda de Plottier, es una de las bases de Biguá. Ambas comparten un recorrido marcado por el desarrollo del básquet femenino en la región y hoy forman parte de una generación que impulsa su consolidación.

El Ruca Che, que se ha transformado en sede habitual de la competencia, vuelve a ser el punto de encuentro para este duelo que empieza a consolidarse como un clásico local. Allí, los dos equipos neuquinos comparten localía en la Conferencia Sur, donde enfrentan a clubes como Berazategui, Ferro, Lanús, Obras, Rocamora, Unión Florida y El Talar.

Más allá del resultado, el partido refleja el crecimiento del básquet femenino en la provincia, con mayor participación en divisiones formativas, más competencia y una presencia cada vez más fuerte en el plano nacional.

El cruce de este fin de semana no será solo un nuevo partido de la fase regular, sino también una muestra del desarrollo deportivo neuquino, con dos equipos que compiten al máximo nivel y jugadoras que siguen abriendo camino dentro de la disciplina.