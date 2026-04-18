En el marco de la decimoquinta (15°) fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, Independiente de Avellaneda se medirá ante Defensa y Justicia este sábado desde las 19.30, en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. El Rojo está apenas un punto por debajo del Halcón y se enfrentan en un duelo crucial pensando en la clasificación a los play off.

Luego del triunfazo en el clásico de Avellaneda, Independiente empató contra Boca en La Bombonera, alcanzó los 18 puntos, y, al inicio de la fecha, se está clasificando a los playoffs. “Claramente fuimos perjudicados”, aseveró sobre el presidente el presidente Néstor Grindetti. Kevin Lomónaco, que no pudo terminar el clásico ante el Xeneize, apenas sufrió una contractura y estará presente en el duelo ante el Halcón.

Defensa y Justicia volvió a perder y acumula dos caídas al hilo. Sin embargo, gracias a estar invicto gran parte del Apertura, tiene 19 unidades y está 7°, clasificado momentáneamente. El Halcón sabe que será crucial el duelo ante los de Gustavo Quinteros ya que, si pierden, pueden quedar fuera de los primeros ocho esta fecha.

Probables Formaciones

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maximiliano Gutiérrez, Ignacio Malcorra o Lautaro Millán, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarin; David Martínez, Emiliano Amor, Damián Fernández; Darío Cáceres, Aaron Molinas, Santiago Sosa, Lucas Souto; Agustín Hausch, Juan Gutiérrez y David Barbona. DT: Mariano Soso.

Hora de Inicio: 19.30

TV: ESPN Premium

Árbitro: Sebastián Martinez

VAR: Pablo Echavarría

Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini