Facundo Dávila, el púgil de Lanús, animaba una de las peleas televisadas del viernes por la noche en Buenos Aires ante el dominicano Fausto Báez quien recibió una paliza notable que llevó a su rincón a arrojar la toalla en la segunda vuelta.

El combate de la división superwelter estaba pautado a seis rounds, pero ya desde el primero se vio una superioridad notable por parte del argentino que arrinconó a su rival contra las cuerdas. Con poco de aire, el retador llegó al segundo, pero promediando el mismo le decretaron el nock out técnico, junto al abandono de su esquina que arrojó la toalla.

Dávila se percató de la situación e inmediatamente giró para ver al público y comenzar los festejos, pero el centroamericano resistió la intervención del juez y visiblemente afectado por los golpes recibidos sacó un gancho a espaldas del local que terminó besando la lona como consecuencia del impacto, pero sin ningún valor deportivo.

Pese al escandaloso cierre, todas las partes mantuvieron la calma ya que se dieron cuenta que Dávila estaba conmocionado por la potencia de puños del peleador de Lanús.

Trasladado

Debido al impacto de las lesiones, Báez fue trasladado de inmediato a un hospital donde se le realizó una tomografía computada que confirmó un golpe frontal que le provocó pérdida de conocimiento y un golpe en la nuca.

Fausto Báez terminó en el hospital, cumpliendo diferentes estudos al término de la pelea contra Facundo Dávila.

Además, la visión de uno de sus ojos se vio disminuida y permaneció borrosa durante varias horas. Su pareja, Victoria Rodríguez, lamento en redes sociales que la intervención del árbitro haya sido tan tardía ante la evidencia deportiva sobre el cuadrilátero.