Choque con mucha historia en diferentes categorías del fútbol nacional, esta vez por Copa Argentina en cancha de Estudiantes de Buenos Aires, en Caseros, sede de un gran duelo por los 32avos de final entre Huracán y Olimpo de Bahía Blanca a partir de las 18.

Televisado por TyC Sports, el Globo no la tiene fácil en el arranque porque más allá de la diferencia de categoría, el Aurinegro se ha armado para ser candidatazo en el Federal A que acaba de comenzar.

Por supuesto que los dirigidos por Diego Martínez corren con la responsabilidad de tener que avanzar, pero el certamen ya se ha encargado de proporcionar sorpresas y en este sentido hace un tiempo que no sacude las estructuras.

Yael Falcón Pérez será el juez principal en cancha del Pincha de Caseros, nuevamente beneficiando por el nulo viaje de los equipos de la Liga Profesional en relación a sus retadores del ascenso.

Como consecuencia da la detención del Apertura 2026, Huracán no rotará demasiado, pondrá lo mejor disponible porque también es una gran forma de no perder ritmo de juego.

Cómo llegan

Huracán forma parte de la zona B en la Liga Profesional, cuadro por el que marcha afuera de la zona de clasificación transitoria en la novena posición a 9 unidades del líder Independiente Rivadavia, pero a dos de la línea divisoria con los mejores 8 que en este momento establece Barracas Central.

Olimpo, por su parte, forma parte del grupo D en el Federal A que acaba de comenzar. Está en disputa la segunda fecha por la cual los bahienses tendrán libres. En el estreno del pasado fin de semana fue victoria de en el Roberto Carminatti ante Alvarado de Mar del Plata por 2 a 0.