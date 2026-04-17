El Inter de Milán entra en zona de definición y no quiere soltar el acelerador. Líder cómodo de la Serie A, el equipo dirigido por Cristian Chivu recibirá a Cagliari con la mira puesta en un triunfo que lo deje a un paso del Scudetto. Pero más allá de los puntos, todas las miradas apuntan a una pregunta: ¿vuelve Lautaro Martínez?

El delantero argentino, capitán y referencia absoluta del equipo, dejó atrás una nueva molestia en el sóleo de su pierna izquierda y podría sumar minutos en este compromiso. Su posible regreso llega en un momento clave, justo cuando el Nerazzurri empieza a saborear el título y necesita de sus figuras para cerrar la historia.

Inter llega a este encuentro con números que marcan su dominio: 75 puntos y una ventaja de nueve sobre su inmediato perseguidor, Napoli. Además, viene de dos triunfos importantes que reforzaron su candidatura: un vibrante 4-3 ante Como y una contundente goleada 5-2 frente a Roma.

Del otro lado estará un Cagliari necesitado, que pelea por mantenerse en la categoría. Ubicado en la parte baja de la tabla, el conjunto visitante sabe que cada punto vale oro en la lucha por la permanencia, por lo que intentará dar el golpe en un escenario siempre complicado como el Giuseppe Meazza.

El partido se jugará este viernes desde las 15:45 (hora argentina) y será una nueva prueba para un Inter que no quiere sorpresas en el tramo final. Con o sin Lautaro desde el arranque, el objetivo es claro: ganar, sostener la ventaja y empezar a acariciar un título que cada vez se siente más cerca.

Mientras tanto, Napoli intentará seguir en carrera cuando enfrente a Lazio, y Milan buscará no perder pisada en su visita a Hellas Verona.