Por la 2ª fecha de la zona E en la Copa Libertadores, Platense empata 0 a 0 con Peñarol en Uruguay en un partido que tiene la necesidad de verlo sumar para no quedar solo en el fondo de la tabla.

La primera excursión del Calamar por el certamen más prestigioso del continente arrancó de local con derrota frente a Corinthians, el cómodo líder del cuadrangular que ya le ganó también a Independiente Santa Fe.

Más allá de estar viviendo un sueño y de lo complejo que se presentó todo para el conjunto de Walter Zunino, ahora hay que competir y la visita a Manya es otro de los compromisos que quedarán marcados en la historia del Marrón.

Los hinchas del Calamar entraron bien temprano al estadio uruguayo y pasaron el tiempo jugando a las cartas en la popular.

El equipo argentino vuelve a contar con presencia regional en la mitad de la cancha. El cipoleño Maximiliano Amarfil vivirá su segundo encuentro internacional, junto a la estadística de su nuevo club.

Los uruguayos no vienen del mejor momento. Por Copa empataron con los colombianos en 1 gol, lo que no estaría tan mal, pero por el certamen de su país perdieron los últimos compromisos como locales.

Formaciones

Peñarol: Sebastián Britos; Franco Escobar, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade; Luis Angulo, Eric Remedi, Nicolás Fernández, Eduardo Darías; Matías Arezo. DT: Diego Aguirre.

Platense: Matías Borgogno; Matías Mendía, Eugenio Raggio, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Pablo Ferreira, Maximiliano Amarfil; Guido Mainero, Kevin Retamar, Franco Zapiola; Tomás Nasif. DT: Walter Zunino.