Alpine tomó la decisión de dar por finalizado el contrato con el piloto australiano Jack Doohan de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1, y haber confirmado a sus pilotos titulares donde estará Franco Colapinto.

La escudería, que buscará este año mejorar notablemente su actuación con relación al último año, anunció mediante un comunicado la salida del piloto australiano, que inició la emporada como titular, pero luego de flojas actuaciones, fue remplazado por Colapinto.

“BWT Alpine Formula one Team confirma que ha llegado a un acuerdo mutuo con Jack Doohan para no continuar con sus servicios de conducción en el equipo para la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA y permitirle perseguir otras oportunidades profesionales” expresa el comunicado en todas las redes sociales.

Por otro lado, recordó al piloto desde sus inicios y el progreso que tuvo dentro del equipo, “Jack se convirtió en el primer miembro de la Alpine Academy en graduarse a un asiento de carrera con el equipo cuando hizo su debut en Grandes Premios en el Gran Premio de Abu Dhabi de 2024”. Cerrando y dejando sus augurios para lo que se viene, “El equipo desea agradecer a Jack por su compromiso y profesionalismo con el equipo durante los últimos cuatro años, tanto en la pista como fuera de ella, y le desea lo mejor para el futuro”. Culminó.

EL australiano de 22 años corrió un total de 7 carreras en la máxima categoría, debutó en Abu Dhabi en el 2024 con un puesto 15°, y tras ser confirmado como titular en el 2025, disputó apenas 6 grandes premios: Abandono en Australia, 13° en China, 15° en Japón, 14° en Bahréin, 17° En Arabia Saudita y abandono en Miami.

Más allá de los resultados, que derivaron a ser remplazado por Franco Colapinto para el resto de la temporada, Doohan tuvo errores que le costaron grandes sumas de dinero a la escudería, e incluso puntos en su superlicencia por maniobras indebidas.

Si bien no hay una confirmación oficial, su futuro estaría como piloto de reserva de la escudería Haas, o en el desembarco de la Súper Fórmula Japonesa, competencia donde ya estuvo haciendo pruebas.