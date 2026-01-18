En el Campus de Maldonado, Uruguay, el River de Marcelo Gallardo empató sin goles ante Peñarol en su segundo amistoso de preparación con miras al inicio del Torneo Apertura de la Liga Profesional que se terminó de sellar con la victoria por penales 4-2.

Pese al estreno del medicampo que ideo durante el mercado de pases, el equipo argentino no mejora en cuanto al juego. Fausto Vera por presencia y recuperación de pelota que el mejor del cuarteto que completaron Aníbal Moreno, Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero.

La definición por penales no atrajo ni a los espectadores, muchos de los cuales se fueron del estadio sin verlos, disconformes con el nivel individual y colectivo del partido.

Fue una medida de pierna fuerte en mitad de cancha y enredado, de nulas situaciones de peligro sobre los arcos en un campo de juego que no luce en buenas condiciones.

La única favorable para el conjunto argentino llegó en el minuto de adición, sobre el cierre del primer tiempo, con la trepada de Matías Viña por la izquierda, tras pase de Juan Fernando Quintero desde las derecha. La definición del lateral uruguayo fue imprecisa ante el achique del gigante arquero Sebastián Britos en el conjunto Carbonero.

El complemento comenzó a desdibujarse por la cantidad de cambios que suelen distinguir a este tipo de partidos. El Millonario introdujo 5, entre ellos Maximiliano Salas por un inexpresivo Sebastián Driussi. En esa posición del centro de ataque, el equipo parece tener un puesto sin dueño todavía. Además, ingresaron Giuliano Galoppo, Santiago Lencina, Ian Subiabre y Tomás Galván. Faltando 5 minutos, el que dejó la cancha fue Viña e ingresó el juvenil Facundo González.

El rival uruguayo sustituyó a 8 de los nombres que dieron inicio al encuentro. Un partido que por el lado de River sigue provocando las mismas dudas que en al versión 2025, más alá del buen trabajo de Vera para trajinar el círculo central y recuperar muchas pelotas.

Previo al inicio de las acciones, sobre el campo de juego, dirigentes de River y del conjunto uruguayo le entregaron un homenaje al delantero Antonio Alzamendi, de exitoso y recordado paso en campañas con ambas camisetas. Precisamente, el número 7 recibió la casaca actual del Millonario y el Manya con su nombre ante el aplauso cerrado de todo el estadio. Por el lado del Millonario, el encargo de entregarle el souvenier fue Enzo Francescoli.

Formaciones:

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Fausto Vera, Aníbal Moreno; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Peñarol: Sebastián Britos; Matías González, Emanuel Gularte, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Eric Remedi; Stiven Muhlethaler, Leo Fernández, Leandro Umpierrez; Abel Hernández. DT: Diego Aguirre.

La previa

Luego del triunfo ante el Millonarios de Colombia, es el turno de otro grande del continente: Peñarol, en uno de los juegos de la Serie del Rio de la Plata, y que servirá para terminar de pulir el 11 ideal que pretende el técnico de River.

Con las ausencias por lesión de Franco Armani y Marcos Acuña, Gallardo vuelve a apostar a Santiago Beltrán en el arco y Santiago Viña marcando el lateral izquierdo..

Juanfer, capitán y enganche del River 2026

En mitad de cancha, Fausto Vera vuelve a estar en el 11 inicial, conformando el mediocampo que tanto se pensó en el arranque del 2026, junto a Aníbal Moreno, Kevin Castaño y Juan Fernando Quinteros que luce por segundo compromiso consecutivo la cinta de capitán y será el enganche. Sebastián Driussi y Facundo Colidio conforman la dupla de ataque.

Por su parte el elenco uruguayo, llega con el 11 de gala. Dirigido por Diego Aguirre, el Manya tiene las miradas puestas en el duelo de Copa la Liga uruguaya del próximo lunes ante Racing de Montevideo donde plantearía un mix.

Datos del partido

Hora: 22.15

TV: Disney+

Estadio: Campus Maldonado, Uruguay