El calendario deportivo de 2026 en San Pablo sumó un acontecimiento de proyección internacional con la confirmación del Abierto Latinoamericano de tenis. El torneo se jugará del 19 al 29 de marzo en el Jockey Club de la poblada ciudad brasileña y contará con partidos de exhibición protagonizados por Andre Agassi, Andy Roddick, el argentino Juan Martín del Potro y el brasileño Fernando Meligeni.

Las exhibiciones se disputarán durante el fin de semana inaugural, el 21 y 22 de marzo, en el estadio principal del complejo, con capacidad para hasta 6.000 espectadores. El LA Open se integra al circuito profesional como un ATP Challenger 100, una de las categorías más relevantes del circuito intermedio y un paso clave hacia torneos de mayor jerarquía.

El certamen se desarrollará en un predio de 45.000 metros cuadrados montado especialmente dentro del Jockey Club, con una cancha central, dos pistas secundarias y dos de calentamiento, todas sobre polvo de ladrillo. La organización apunta a un estándar operativo cercano al de los torneos ATP 500, con supervisión de ejecutivos de la ATP, en el marco de una posible futura recategorización.

Impulsado por New Quality y liderado por Guilherme Velloso y Eduardo Secco, el proyecto busca cubrir un vacío histórico en el tenis masculino paulista. En un contexto de crecimiento del deporte en Brasil, el LA Open apunta a consolidar a San Pablo como sede estable del circuito internacional y a generar impacto deportivo, mediático y estructural a largo plazo.