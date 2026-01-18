Desde las 22 en el Campus de Maldonado, Uruguay, el River de Marcelo Gallardo se enfrenta a Peñarol en su segundo amistoso de preparación con miras al inicio del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Luego del triunfo ante el Millonarios de Colombia, será turno de otro grande del continente: Peñarol, en uno de los juegos de la Serie del Rio de la Plata, y que servirá para terminar de pulir el 11 ideal que pretende el técnico de River.

Con las ausencias por lesión de Franco Armani y Marcos Acuña, Gallardo vuelve a apostar a Santiago Beltrán en el arco y Santiago Viña marcando el lateral izquierdo..

Juanfer, capitán y enganche del River 2026

En mitad de cancha, Fausto Vera volverá a estar en el 11 inicial, coformando el mediocampo que tanto se pensó, junto a Aníbal Moreno, Kevin Castaño y Juan Fernando Quinteros que lucirá otra vez la cinta de capitán y será el enganche. Sebastián Driussi y Facundo Colidio conformarán la dupla de ataque.

Por su parte el elenco uruguayo, llegaría con el 11 de gala. Dirigido por Diego Aguirre, el Manya tiene las miradas puestas en el duelo de Copa la Liga uruguaya del próximo lunes ante Racing de Montevideo donde plantearía un mix.

Probables formaciones:

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Fausto Vera, Aníbal Moreno; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Peñarol: Washington Aguerre; Ignacio Alegre o Franco Escobar, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Eric Remedi; Stiven Muhlethaler, Leonardo Fernández, Leandro Umpiérrez; y Abel Hernández o Matías Arezo

El 11 que anunció River para cerrar la pretemporada 2026 que comenzó en San Martín de los Andes.

Datos del partido

Hora: 22.15

TV: Disney+

Estadio: Campus Maldonado, Uruguay