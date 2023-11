Weretilneck se juega a pleno por su amigo Sergio Massa

La definición mano a mano entre Sergio Massa y Javier Milei atravieza cada rincón de la política. Aunque se expresen de distinta manera, absolutamente nadie permanece neutral ante el balotaje y el camino al 19-N tiene distintas estrategias. Sin dudas que el candidato de Unión por la Patria ganó un aliado de peso con Alberto Weretilneck, primero personal y luego orgánica de su partido. Del otro lado, la alianza de libretarios y Juntos por el Cambio sólo muestran unidad entre la flamante diputada Lorena Villaverde y al legislador Juan Martín, entre un mar de acusaciones y bajas .

Weretilneck no anda con eufemismos a la hora de apoyar a su amigo Massa. En cada aparición, ya sea en persona o a través de las redes sociales, el gobernador electo de Río Negro demuestra que la decisión es genuina y el acompañamiento es total. La semana para el cipoleño arrancó con una fuerte presencia en Viedma, donde participó con radicales del acto por los 40 años de la democracia y el recuerdo inevitable del sueño de Raúl Alfonsín de trasladar la capital federal a la capital rionegrina.

Una imagen vale más que mil palabras: arriba @SergioMassa. pic.twitter.com/tUZx9xwmCl — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) November 2, 2023

Con los radicales emocionados, acaparó el protagonismo y aseguró que Massa es la única opción viable . "Es un desafío importante, pocas veces se vieron dos proyectos tan disimiles sobre los derechos, sobre lo que tiene que ser una sociedad y los valores que tiene que tener. Hoy hay dos proyectos y vamos a votar entre uno de los dos".

Luego los referentes de la UCR, que supieron ser poder en la provincia durante 20 años, decidieron que irán al balotaje alineados a la conducción nacional: neutrales. Aunque no tanto si se analizan los discursos. "El límite es Milei", dicen mientras recuerdan los constantes ataques del libertario y ataques a la figura de Alfonsín.

El vicegobernador electo Pedro Pesatti, la legisladora Lorena Matzen, Alberto Weretilneck y el otro diputado de la UCR, Ariel Bernatene.

Al otro día, el Poder Judicial entregó los diplomas a las autoridades provinciales electas. El show fue montado para Weretilneck, centro de todos los flashes.Primero fue una gran ovación, luego nadie se quiso perder la foto con el gobernador electo. Es que aún no definió su gabinete y todos intentaron llegar al cipoleño con la ilusión de ser tenido en cuenta para su gestión que comienza el 10 de diciembre. Oficialmente no hay nombres aún, pero se sabe que habrá un raleo importante de funcionarios que participaron del gobierno de Arabela Carreras.

Como estaba previsto, Juntos Somos Río Negro cambió su estrategia provincial y se involucró por completo en el camino al balotaje. El domento es extenso con un cierre fuerte contra Milei: "Su proyecto motosierra no es otro que un proyecto de eliminación de derechos y de ajuste salvaje" y detalla que su modelo está "signado por la crueldad y la agresividad en todas sus formas, y que en su prédica negacionista deja en evidencia su verdadera matriz: el fascismo y el odio". Y dos días después se confirmó que el candidato visitará el Alto Valle en la semana previa a la elección, el martes 14.

El mensaje de Massa a Weretilneck y Juntos pic.twitter.com/pz2RHXcCxt — mejorinformado.com (@mejorinformado) November 1, 2023

Tanto a la ceremonia en la Legislatura como luego en la reunión partidaria, donde se definió el acompañamiento a la fórmula Massa-Rossi, no participó la gobernadora Carreras. Se desconoce si tenía otra activdad más importante, aunque por su comportamiento, está claro que pretende evitar cualquier aparición pública en la que se tenga que encontrar con Weretilneck.

De todas maneras, la gobernadora instruyó a su abultado equipo de prensa que también promocionen su acompañamiento a Massa. Ante la escasa actividad oficial que tienen para difundir desde que perdió las elecciones en Bariloche el 3 de septiembre, los trabajdores de prensa enviaron durante tres días, la misma cantidad de gacetillas en la que desde el gobierno se apoya al ex intendente de Tigre. Desde la área de Comunicación enviaron tres veces la gacetilla de apoyo de Carreras a Massa.

Como no tuvo apariciones en Viedma en plena rosca política, tampoco tuvo en referencia a otras tristes situaciones que signaron la provincia en los últimos días. Un femicidio en Allen, con una denuncia previa por violencia de género que la víctima levantó sin acompañamiento de la Justicia o de los órganos que deben funcionar para ese fin . Como mujer no lamentó por el cuarto femicidio en el año en Río Negro.

Tampoco hubo alguna expresión oficial, ante la brutal agresión que sufrió un joven de 20 años en Cinco Saltos, donde quedaron en evidencia las falencias de la gestión Carreras. El hecho ocurrió en jurisdicción de la Comisaría 43°, pero no tenían policías para mandar. El joven al que le partieron la cabeza c on un ladrillo y quedó inconsciente, fue atendido en el hospital local, pero lo mandaron a la casa hasta que se le pase el efecto del alcohol. Hoy está internado con daño cerebral severo en Roca. Seguridad y Salud, son dos áreas muy cuestionadas del gobierno actual.

En el camino al balotaje, los violetas liberales y amarillos de Pro, se reunen en Cipolletti para formalizar la alianza. Aunque Martín y Tortoriello se apretaron las manos en la Legislatura en el acto de entrega de diplomas, las cosas entre los dos máximos referentes de Cambiemos de la provincia están muy mal. El diputado nacional y ex intendente de Cipolletti, adelantó que no será neutral, pero que no acompañará a Milei, pero no quiso develar su voto.

El río revuelto también llega al partido Fe, que le permitió tener representación a los libertarios en Río Negro. Luego del triunfo de Lorena Villaverde, comenzaron las denuncias cruzadas que exponenen a la empresaria cipoleña. Se conoció que hubo robo de boletas entre los mismos violetas, cuentionamientos y recuerdos de un allanamiento en su casa por una causa de lavado de dinero. La diputada electa contestó con cartas documento.

Lo cierto es que la ex concejal de San Antonio Oeste, que hace unas semanas se equivocó de caño y protagonizó una fake news, fue designada por el equipo de Milei para dirigir la campaña en la provincia. Los intentos del intendente de Campo Grande, Ariel Rivero, por aparecer como un referente libertario, no tuvieron el respaldo esperado, y el líder de Primero Río Negro, no ocupó esa posición.