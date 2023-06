Los números de Carreras mandan en la interna de Juntos

La decisión está tomada. La gobernadora Arabela Carreras avisó que no irá a internas, por lo que no habrá que esperar hasta el último minuto del lunes para saber que su nombre entre los candidatos a la interna de Juntos Somos Río Negro para definir el candidato a intendente en Bariloche. El gobernador electo Alberto Weretilneck intentó por todos los medios tirarle la chapa que tiene dentro del partido, pero las mediciones respaldan a la gobernadora para que encabece una lista de unidad.

Las cosas no están bien entre Carreras y Weretilneck. No es de ahora. Es más solo contadas veces se mostraron juntos en los años que ella lleva de gestión. Con el paso del tiempo y los resultados de las elecciones provinciales de abril, las diferencias se hicieron cada vez más notorias y el cipoleño no tuvo reparos en confirmar que no había diálogo. No hay llamadas ni mensajes. Lo que se tienen que decir se lo transmiten a un interlocutor, el viedmense Facundo López, alfil del cipoleño.

La única foto de Carreras y Weretilneck durante la campaña a gobernador fue en Bariloche.

La intención de ambos también estaban claras desde hace tiempo. Carreras quiere continuar su carrera política como intendenta en su ciudad y Weretilneck amaga con a mandarla a su casa. El cipoleño es un político muy astuto, siempre guarda una jugada fuerte que no deja ver. Aunque en esta, el pragmatismo parece posicionarse por encima del estratega.

Las encuestas mandan. Desde el albertismo encargaron mediciones que se repitieron en este último tiempo. La esperanza de que la figura del gobernador pueda posicionar un candidato propio se desvanece con cada resultado que le llega. La ventaja entre Carreras y cualquier otro, por dentro o fuera de Juntos Somos Río Negro se acercan a los 20 puntos.

La gobernadora no improvisó en su deseo. Durante más de tres años trabajó en el territorio, visitó las bibliotecas, los comedores, polideportivos y ONGs. Entregó subsidios y destinó fondos del estado más que en cualquier otra parte de la provincia. Entonces, ahora, a tres meses de las elecciones, su candidatura está impuesta por peso propio.

La primera en confirmar que había una posibilidad de arreglo fue Carreras, que habla con todos los sectores. Esta semana lo ratificó. En los encuentros organizados desde gobierno por el día del periodista, ella o su operador Mariano Ferrari (Secretario General de la Gobernación) se encargaron de generar ambientes íntimos de off the records para dejar en claro ella será candidata y aunque la últiima palabra "es de Alberto".

Se encargó de remarcar que él es el responsable en caso de que fracase la lista de unidad. Y si la hay, ella encabezará. El problema es con qué se quedan los demás. "Quieren todo", se quejó la gobernadora que no podrá elegir el candidato a presidente del Deliberante ni los concejales. Y en caso de ganar, también deberá ceder puestos en el Ejecutivo.

López y Buteler en la Secretaría de Energía donde atiende Weretilneck en Cipolletti

Weretilneck estuvo esta semana en Cipolletti trazando movimientos. Hasta el Alto Valle viajó López, en las oficinas de la Secretaría de Energía elaboraron jugadas y analizaron números. El miércoles por la noche comió un asado con su tropa y participó de actividades de campaña en Cinco Saltos, donde se define la intendencia al igual que en Dina Huapi y Valcheta. No se filtró la estrategia, sólo que está instalado en Bariloche desde el viernes para participar de las negociaciones.

A apenas poco más de 24 horas de la fecha límite para el cierre de la inscripción de precandidatos para la interna, el cipoleño parece estar en una encrucijada. El riesgo de perder Bariloche es real. El escenario previsto para el 3 de septiembre fecha de elecciones municipales, estará teñido del complejo panorama nacional. Y si bien el Pro no tiene una figura que sobresalga en la ciudad, cualquiera que se muestre con la o el ganador de las PASO crecerá inmediatamente.

Por el momento, por la chimenea no apareció el humo blanco de la fumata papal. Las negociaciones están abiertas y el descenlace es incierto.