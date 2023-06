Horas cruciales: se agudiza la guerra contra Carreras

La gobernadora habla de su candidatura a intendenta de Bariloche, asegura que no se irá a su casa y que tampoco participará de la interna de Juntos Somos Río Negro. Pero se muestra optimista con la posibilidad de hacer una lista única con ella arriba. Intenta mostrar que no es ella la que va a romper la fuerza que gobierna Río Negro desde hace poco menos de 12 años. Pero una cosa es lo que parece y otra lo que realmente es. La situación recalienta de tal manera que "esto va a explotar", dicen de uno y del otro lado.

Alberto Weretilneck se fue de vacaciones. Pero no por eso la interna en Juntos se calmó. Al contrario, dejó a sus alfiles que muevan las piezas desde las sombras. Obviamente, no son ellos los que aparecen públicamente a bombardear la gestión Carreras, como si hiciera falta que alguien desde afuera arrojen combustible como para que la cosa levante más temperatura.

Uno de los voceros del albertismo fue el desaparecido Luis Di Giacomo, el diputado Nacional que parece haber recuperado un poco de protagonismo después del nockout sufrido en las elecciones municipales en Roca. Y otro, el siempre dispuesto macrista devenido en liberal, Nicolás Suarez Colman, el denunciador serial muy cercano al cipoleño.

Los rionegrinos estamos hartos de la inseguridad y la impunidad. Pero no basta con quejarse en los medios o en las redes, así que como presidente de @RepUnidosRN presente pedidos de acceso a la información pública a cada organismo del Poder Ejecutivo y Judicial responsables pic.twitter.com/aT66Samg5r — Nicolás Suárez Colman (@NSuarezColman) May 31, 2023

El psiquíatra roquense se agarró de la ausencia permanente de Carreras de Viedma. La instó a volver a la capital, gobernar para toda la provincia y dejar de hacer campaña en Bariloche. Y le enumeró las graves falencias que tiene su gestión, sobre todo en la demanda de seguridad en cada una de las ciudades de la provincia y sobre todo en el Alto Valle, donde los problemas son similares pero la caja de resonancia es mayor.

El abogado amigo de Daniel Sartor fue más a fondo y pidió la renuncia de Betiana Minor, la ministra de Seguridad. Y si bien es cierto que es una de las pocas funcionarias del riñón de Carreras, y además su amiga personal, la intención es voltearla. Qué bueno que los políticos escuchen a los vecinos y empaticen, que se den cuenta que la Policía no tiene patrulleros y que no hay personal. Pero no es esta la verdadera intención. Es todo más complejo y como cada cosa que pasa en Río Negro en el último tiempo, está teñido de la interna en el gobierno.

Los dardos envenenados no son por la pésima gestión de Minor y la de su empleado Osvaldo Tellería, el Jefe de Policía, que sumaron una última polémica con la designación de un Jefe con una denuncia de abuso sexual en su contra hacia una policía. Si no que se trata de una cuestión de caja. Es que la salida de Carreras de Juntos es casi un hecho. Si bien hasta el lunes hay tiempo para el pedido de color para participar de la interna en Bariloche, es casi seguro que decidirá no presentarse. Entonces la intención es cortarle la fuente de financiamiento.

Sin recursos partidarios para hacer campaña en Bariloche, saben que utilizará cualquier vía de financiamiento y Seguridad tiene presupuesto propio y con partidas adicionales que pueden ser fácilmente redireccionadas a otro uso sin dejar rastros. Lo que habitualmente desde el gobierno se hizo con la Obra Social IPROSS, alguna empresa pública siempre cuestionada como Horizonte o el propio IPPV.

El albertismo tiene un alto poder de fuego, con el tridente maquiávelico Weretilneck-Sartor-Facundo López dispuesto a hacer siempre una más y voluntades dispuestas a responderles, Carreras no parece improvisada. Las falencias que mantuvo en su gestión y hasta una cierta ingenuidad para gobernar, no se ve en su posición de combate. Es que lejos de quedarse en la trinchera, salió a dar batalla. Y juega de manera arriesgada. Coquetea con el PRO y logró que desde la boca de Patricia Bullrich salgan elogios hacia ella. No es casual, sus números seducen a cualquiera.

También se mostró codo a codo con María Emilia Soria. Algo impensado para un político que sea de su familia, la intendenta de Roca le abrió la puerta de su despacho y luego la acompañó de recorrida por las obras del tantas veces prometido destacamento policial de barrio Nuevo y hasta participó de la entrega de viviendas en barrio Mosconi. Carreras lució una enorme sonrisa de publicidad de dentífrico, en tanto que la rubia parecía un tanto incómoda, de todos modos se mostraron muy cercanas. Un tiro directo para Weretilneck.

El gobernador electo también contestó por fotos, apenas llegó al país, se puso el saco y tuvo una entrevista con Wado de Pedro que ambos promocionaron vía redes sociales. Del motivo nadie se acordará oficial, porque fue la cercanía con el kirchnerista lo que hizo ruido. Desde el Parlamento Mapuche hicieron referencia a que fue el gobernador electo el que abrió la negociación con la Lof Lafken Winkul Mapu y propuso la cesión de tierras y la construcción de casas. Su entorno lo desmintió. ¿Entonces acordaron el rol dle cipoleño en la campaña presidencial?

Ya lo dijo el siempre citado Juan Domingo Perón: "Mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar". El relato no siempre coincide con lo que se dice. A horas del cierre de la presentación de listas para la interna en Bariloche, la grieta en Juntos está en un punto de difícil retorno. Y aunque en política todo es posible, la temperatura sube y la explosión es inminente.