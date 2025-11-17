Tienda de Empanadas la reconocida fábrica nacional distinguida por la frescura y calidad de sus productos, continúa consolidando su presencia en la Patagonia con la próxima apertura de un local en Añelo. La marca, que mantiene un fuerte espíritu artesanal en cada una de sus elaboraciones, refuerza así su compromiso de ofrecer empanadas de excelencia al mejor precio.

Desde Neuquén, la empresa proyecta un crecimiento sostenido en toda la región, llevando un producto tan representativo de la gastronomía argentina a nuevos rincones patagónicos. Actualmente ya opera cuatro locales distribuidos entre Neuquén capital, Plottier y Centenario, y suma ahora un nuevo punto estratégico en la localidad petrolera.

Con una amplia variedad de sabores, Tienda de Empanadas ofrece masas tradicionales e integrales, y un menú que abarca desde los clásicos de siempre hasta propuestas más innovadoras y gourmet, como bondiola braseada, cheeseburger y chicken cheese.

“Trabajamos con pasión para que cada cliente disfrute una experiencia rica, accesible y agradable”, destacan desde la franquicia, que apuesta a seguir creciendo sin perder la esencia artesanal que la caracteriza. La apertura en Añelo se concretará en las próximas semanas y se espera que consolide aún más la llegada de la marca a toda la región patagónica.

En Neuquén, hay dos locales: Zona Centro, Buenos Aires 1110, a metros de Leloir. Zona Oeste, Godoy 345 y también en Plottier, en Tromen 25. Para más novedades, los podés seguir en Instagram: @tiendadeempanadaspatagonia y enterarte de todas las promos y novedades.