La innovación está cambiando el paradigma constructivo con métodos que reducen los tiempos y costos. IDERO presenta en COPIP su línea de casas modulares con diseño moderno ideales para las personas y familias que tienen un terreno y buscan una solución rápida y con el mejor precio. IDERO presentará este 6 y 7 de noviembre en el Congreso de Profesionales Inmobiliarios de la Patagonia, dos de sus viviendas modulares: la casa Ceibo Modular Oil&Gas de 54 m² y la Mediterránea Modular de 57 m², diseñadas para las familias que quieran acceder a un hogar sustentable, de calidad y en tan solo 90 días.

A través de IDERO Modular, la empresa líder en construcción industrializada desarrolló una propuesta de viviendas modulares de altas prestaciones, rápida ejecución, con excelente aislación térmica y con la mejor relación precio-producto del mercado. Construidas íntegramente en fábrica, las casas se entregan en un plazo de hasta 90 días, listas para ser instaladas en un día, en cualquier terreno. Las líneas Ceibo, Urbana, Evolutiva y Mediterránea ofrecen modelos que parten desde los 30 m² hasta los 78 m², con opciones de uno a tres dormitorios y hasta dos baños completos.

Con esta propuesta, IDERO logró desarrollar viviendas de excelente calidad que requieren el mínimo mantenimiento posible. Con una estructura de acero de alta resistencia, el diseño ofrece una distribución de espacios cómodos e integrados, muros y cubierta con muy buena aislación térmica y acústica, y carpinterías de PVC con doble vidriado hermético.

Estas líneas de casas modulares ofrecen opciones para personalizar los diseños, como aleros, pérgolas, terrazas o balcones, y adaptar la instalación a distintos terrenos. La entrega se realiza con planos aprobados y fundaciones proyectadas para cada caso.

Cuándo y dónde recorrer la evolución de la construcción

IDERO estará presente en COPIP con la casa CM 54m², modelo Oil&Gas, de 54 metros cuadrados totales desarrollados en una planta, con dos dormitorios, dos baños completos y cocina integrada con barra al living comedor. Además, las personas podrán visitar la casa MM 57m², que puede tener dos o tres dormitorios, con baño completo y cocina con barra integrada al living comedor.

Las viviendas modulares, que reflejan la visión de innovación, diseño y eficiencia de IDERO, se podrán recorrer los días 6 y 7 de noviembre en COPIP 2025, en el Centro de Convenciones Domuyo en Neuquén Capital. Para conocer con más detalle la propuesta de IDERO Modular, se puede visitar la página https://viviendas-modulares.com/