Jorge Rial opinó sin piedad sobre Morena luego de verla otra vez presa: “No tiene coronita”

La nueva detención de Morena Rial volvió a sacudir al mundo del espectáculo y, esta vez, quien eligió hablar, bastante agotado, fue su propio padre. Horas después de conocerse la decisión judicial que la llevó nuevamente a una comisaría por incumplir medidas procesales, Jorge Rial se refirió al tema en su programa de Carnaval Stream y dejó declaraciones tan duras como sentidas, en las que expone que es un padre que ya no sabe qué hacer con su hija.

El conductor comenzó confirmando la noticia en vivo y lamentando la situación: “Le acaban de revocar la detención domiciliaria a mi hija Morena, lamentablemente no cumplió con lo que lógicamente le exigía la justicia, que es lo que le exige a cualquier ciudadano común”. Con firmeza, Jorge Rial remarcó que su hija debe someterse a las mismas reglas que cualquiera: “Cuando te dan el beneficio de la libertad en tu casa para esperar el juicio hay que respetar las normas y las reglas, te llames Morena Rial o te llames como te llames. Porque la justicia es eso, es exactamente igual para todos y mi hija no tiene privilegios, ni los tiene, ni los pido”.

Aunque reconoció el dolor que le provoca como padre, también se mostró crítico con las elecciones de vida de Morena: “Obviamente que me duele tener a mi hija en esa situación. Ella tomó una decisión de vida teniendo alternativas, porque hay muchos que toman esa decisión porque no tienen otras alternativas”.

En esa línea, agregó: “Mi hija tenía otras alternativas, muchísimos mejores, tenía todo para elegir el camino del bien, el camino de la honestidad, el camino del estudio y eligió el camino que a mí no me gusta, que no tiene nada que ver conmigo, ni con mi hija Rocío, ni con mi nieto, ni con nadie, ni con mi familia, ni con mis amigos”.

Con crudeza, Jorge Rial señaló que su hija debe asumir sus actos: “Ella tomó esa decisión, es grande, tiene 27 años, es mayor de edad, tiene dos hijos y uno asume los actos y las responsabilidades que traen esos actos”. Incluso se permitió una autocrítica: “No pude hacer más nada, hice todo lo que pude, seguramente mal, pero hice todo lo que pude. Ella tomó esta decisión y no la pude torcer, ahí seguramente tuve cierta incapacidad”.

El periodista también insistió en que Morena no goza de ningún trato especial: “Ella lo único que tenía que hacer era cumplir unas reglas básicas, que son las reglas que tiene que cumplir cualquier ciudadano. Repito, mi hija es una ciudadana más, no tiene coronita, ni quiero que tenga coronita, no pedí nada, ni voy a pedir nada. Solamente quiero que cumpla lo que tenga que cumplir”.

Y, en ese tono molesto, insistió: “Me gustaría que le pida perdón a los que les hizo daño. Hasta ahora no lo hizo. Hablé recién con ella, está llorando, obviamente me duele como padre, pero me parece que es una consecuencia de sus actos”. Por lo que cerró: “Ojalá que lo entienda para que cuando termine esta pesadilla para ella, salga una mejor mujer, haya aprendido, pueda estar con sus hijos, pueda criarlos, pueda estudiar, pueda trabajar, pueda ser una mujer común con la diferencia de que tiene un montón de ventajas que no la supo aprovechar”.