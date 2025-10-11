Mica Viciconte y Flor Vigna al borde de las piñas: el video del tenso momento

El esperado evento Párense de Manos volvió a encender una vieja chispa que parecía apagada. Mica Viciconte y Flor Vigna se convirtieron en las protagonistas del momento más comentado de la previa, cuando un video las mostró en un clima de máxima tensión. El contenido circuló rápidamente en redes sociales y fue suficiente para despertar especulaciones entre los fanáticos de ambas.

La escena ocurrió durante una grabación promocional del show de boxeo impulsado por Luquitas Rodríguez junto al equipo de Paren la Mano. En el clip se las ve frente a frente, intercambiando empujones y gestos desafiantes, como si estuvieran a un paso de cruzar la línea. La reacción del público no se hizo esperar y el impactante fragmento se transformó en tema de conversación en pocas horas.

Aunque todo forma parte de una estrategia de difusión, el trasfondo tiene historia. Las dos coincidieron hace una década en Combate, donde su rivalidad fue uno de los condimentos más fuertes del ciclo. La competencia constante, las diferencias de carácter y los choques en cámara construyeron un enfrentamiento que marcó a los televidentes y se instaló en el recuerdo colectivo.

Tanto Mica Viciconte como Flor Vigna se destacaban por su ambición deportiva y su deseo de liderar sus respectivos equipos. Los desafíos físicos eran intensos y los cruces verbales, frecuentes. En más de una ocasión, las discusiones salían del juego y se trasladaban a entrevistas o publicaciones, alimentando aún más la tensión. Esa dinámica convirtió su vínculo en una especie de clásico televisivo.

Pasado el tiempo, hubo momentos en los que dejaron ver cierta cordialidad, pero nunca desapareció del todo la huella de aquellas batallas mediáticas. Por eso, la posibilidad de verlas enfrentarse arriba de un ring genera intriga, expectativa y cierta nostalgia para quienes siguieron aquella etapa.

La pelea está programada para el 20 de diciembre en el estadio de Huracán, dentro de la tercera edición de Párense de Manos. El evento combina espectáculo, show en vivo y duelo físico, con una fuerte puesta en escena pensada para atraer público joven y seguidores de redes sociales.

El empujón que se ve en el video promocional funciona como un guiño a esa historia compartida. Si bien la secuencia fue armada para generar impacto, el gesto tiene una carga simbólica que conecta presente y pasado. Las dos saben que gran parte del atractivo radica en la memoria de lo que fueron.

Con dos meses por delante, los organizadores ya consiguieron lo que buscaban: instalar el tema. El resto dependerá de cómo cada una maneje la previa y de si el ring se convierte en escenario de reencuentro deportivo o en un nuevo capítulo de una competencia que nunca terminó del todo.