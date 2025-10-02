Nico Furtado contó la verdad de su romance con Stefi Roitman: “Realmente…”

Los rumores sobre un supuesto acercamiento entre Nico Furtado y Stefi Roitman estallaron esta semana luego de que se viralizó un video de ellos juntos en Madrid. El detalle no pasó inadvertido porque la modelo está casada con Ricky Montaner, lo que convirtió la escena en material de debate. Ante la ola de especulaciones, el actor uruguayo decidió hablar por primera vez del tema y aclarar cuál es la verdad detrás de esas imágenes.

Fue Rodrigo Lussich quien leyó en Intrusos las declaraciones de Nico Furtado, surgidas de una entrevista que dio a Laura Ubfal. “No soy de aclarar nunca estas cosas. Realmente no entro en este juego”, arrancó el actor, dando a entender que preferiría no sumarse a los rumores pero que esta vez se vio obligado a hacerlo.

Luego, bajó cualquier tipo de expectativa romántica entre él y Stefi Roitman. “Como a vos te tengo aprecio, te cuento, por si te interesa, que acá no hay nada”, aseguró. De este modo, buscó cortar de raíz las versiones que lo señalaban como tercero en discordia dentro de la pareja de la modelo con Ricky Montaner.

Asimismo, aseguró que no sería extraño que los vean juntos, pero no será por cuestiones amorosas: “Con Stefi compartimos mismo grupo de amigos en Madrid e incluso, uno de nuestros managers, por lo que no sería nada que nos vean en un mismo lugar con nuestro círculo”.

De este modo, Nico Furtado fue más allá y apuntó directamente contra quien desató el escándalo. Es que no tuvo piedad a la hora de nombrar a Magalí Sica. “Esta impresentable chica editó esto donde no se nos ve juntos en ningún momento y encima en calles distintas… Es un delirio y no entiendo cómo pueden darle réplica con tan absurdo video. Por favor no alimenten cosas que están a la vista que son mentira”, disparó con dureza.

La aclaración de Nico Furtado intenta poner fin a los rumores que en los últimos días incomodaron tanto a él como a la familia Montaner. Mientras Stefi Roitman no hizo comentarios públicos al respecto, Ricky sí publicó una foto para dejar en claro que su relación se encuentra sólida aún en medio de la polémica.