Cambio de último momento: la productora Roots confirmó a Guti este sábado en Finca La Nonnina

La productora Roots anunció que este sábado 4 de octubre presentará al reconocido DJ y productor Guti en Finca La Nonnina, en una nueva edición de su propuesta electrónica. El show se confirmó luego de un cambio inesperado en la grilla: Ben, quien estaba anunciado inicialmente, no podrá viajar por un problema de salud. “En menos de un día resolvimos la situación y cerramos con Guti, que era un nombre que pensábamos traer más adelante. Estamos muy contentos”, explicaron los organizadores Bautista Dittela y Juan Andreotti, en el programa "Tarde de Primera" que se emite por CN 24/7 Canal de noticias.

Guti es uno de los DJs y productores más destacados de la escena electrónica argentina, con una carrera de más de 15 años. Vivió en Europa, tiene su propio sello discográfico y es reconocido por sus sets en vivo, en los que combina instrumentos y producción digital. En sus inicios también tuvo un paso por el rock, como tecladista de Viejas Locas.

Además de Guti, la fecha contará con los DJs Pablo Aristimuño y Mati Torres, referentes de la escena regional. En cuanto a la puesta en escena, Roots adelantó que habrá una pantalla central inclinada sobre la cabina y un pasillo de cabezales y luces estroboscópicas, para generar un ambiente más cercano al concepto de club.

Las entradas ya están a la venta a través de @rootsoficial.prd en Instagram, donde también se pueden reservar mesas y sectores VIP. Roots también adelantó que el 15 de noviembre traerán a Rossy, DJ londinense considerado actualmente uno de los cinco mejores del house mundial. Esa fecha será en el mini estadio Estímulo de Fernández Oro. Antes del gran show de este sábado, la productora organiza una "Avant Premier" gratuita para este jueves en Goat (Cipolletti), con música en vivo y un espacio distendido para anticipar lo que se vivirá en La Nonnina.

Mira la entrevista completa: