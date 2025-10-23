Lowrdes Fernández reapareció y contó por qué cortó contacto con su familia: “Estoy con…”

La preocupación por el paradero de Lowrdes Fernández, exintegrante del grupo Bandana, había crecido en las últimas horas luego de que su madre denunciara su desaparición ante la Policía de la Ciudad. Sin embargo, la artista reapareció en redes sociales y explicó el motivo por el que no mantenía contacto con su familia, llevando tranquilidad a sus fanáticos.

Según consta en la denuncia radicada en la Comisaría Vecinal 14B, la madre de la cantante, Mabel López, no tenía noticias de su hija desde el 4 de octubre. Ante esa situación, la Policía acudió al domicilio de Lowrdes Fernández, en el barrio porteño de Palermo, donde fueron recibidos por su expareja, Leandro García Gómez, quien aseguró que ya no convivía con ella y desconocía su paradero.

El contexto generó mayor preocupación porque Leandro García Gómez había sido denunciado previamente por la artista por violencia de género. Según trascendió, el hombre se mostró alterado al ser consultado por los efectivos y no permitió el ingreso al domicilio. En ese momento, las autoridades evaluaban un posible allanamiento mientras la investigación seguía su curso.

Fue entonces cuando Lowrdes Fernández rompió el silencio. A través de un video publicado en sus historias de Instagram, la cantante explicó con voz ronca que estaba enferma y que por eso había decidido alejarse del teléfono. “Chicos, me acabo de levantar. Estoy con gripe desde el lunes, no puedo creerlo”, comenzó diciendo, entre risas y quejas.

En la grabación, la artista desmintió las versiones sobre su desaparición y apuntó contra quienes difundieron la noticia: “Alguien los informó muy mal, y me voy a encargar de saber quién”. Además, agradeció la preocupación del público y aclaró que se encontraba bien, aunque afectada por un fuerte cuadro gripal.

Su publicación coincidió con el momento en que la Policía estaba por allanar el domicilio de su ex pareja, considerado un punto clave en la investigación. Poco después, su familia confirmó que había logrado comunicarse con ella, aunque no mantienen un vínculo cercano.

Cabe recordar que, a fines de 2022, Lowrdes Fernández había denunciado públicamente a Leandro García Gómez por violencia de género, mostrando en redes los moretones en su rostro. Tras varios episodios de reconciliación y ruptura, el vínculo terminó de manera definitiva meses atrás.

Ahora, con su reaparición, la artista busca dejar atrás el miedo y la confusión. Aunque sigue sin aclarar del todo su situación personal, su mensaje fue claro: está viva, está a salvo y, según sus propias palabras, “con gripe, pero bien”.