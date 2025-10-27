Lissa Vera le respondió a Lowrdez Fernández con una frase durísima: “La estúpida está…”

Cuando todos esperaban que la calma regresara después del escándalo, Lissa Vera sorprendió con una respuesta que nadie vio venir. En lugar de esquivar las críticas que Lowrdez Fernández había hecho en redes sociales, la cantante eligió hablar y lo hizo con una frase que encendió la polémica dentro y fuera del ambiente musical.

Durante su paso por el ciclo Indomables (C5N), la exintegrante de Bandana se refirió directamente a los dichos de su compañera, quien días atrás había apuntado contra ella en un extenso descargo. Con un gesto entre el enojo y la ironía, Lissa lanzó sin filtro: “Si me está peleando, es porque la estúpida está bien. No esperaba menos”. La frase bastó para que su intervención se viralizara en cuestión de minutos.

Sin embargo, lejos de alimentar la pelea, la artista intentó ponerle un punto final al tema. “Mi misión se cumplió, ella está bien”, aclaró con serenidad, dejando en claro que no piensa entrar en una guerra de declaraciones. También reconoció que Lowrdez podría estar molesta con ella, aunque prefirió restarle dramatismo: “Sé que está enojada conmigo, pero no me hago cargo del mensaje encriptado”.

El cruce nació a partir del posteo que Lowrdez Fernández publicó el fin de semana, en el que relató su situación actual y lanzó fuertes críticas hacia personas de su entorno. En ese texto, apuntó directamente a Lissa con una frase que dejó poco margen para la duda: “Desde una compañera que hace tres años que no sabe de mí y que, al contrario, tiene el descaro de llorar en cámara cuando en ningún momento me ha llamado para saber si estoy bien, dónde estoy o con quién”.

Más allá del conflicto entre ellas, Lissa también volvió a hablar sobre su preocupación por la seguridad de su excompañera tras el episodio con Leandro García Gómez, expareja de Lowrdez. “Me da miedo ese hombre que mostró esa agresividad delante de cámaras, imaginate cruzártelo en la calle y que te odia porque lo denunciaste”, comentó durante la entrevista.

Además, reveló que algunas personas del entorno de la cantante conocían el calvario que estaba viviendo: “Las amigas de Lowrdez tenían conocimiento de todo esto”, sostuvo, y sumó un dato escalofriante: “A una que está ahí en la foto, este tipo le rompió todo el auto”. Finalmente cerró con una advertencia: “A este hombre no le gusta perder el control de las cosas; si no puede controlarte, va a intentar destruirte”.

El reencuentro entre ambas parece hoy más lejano que nunca. Mientras Lowrdez Fernández atraviesa su recuperación y Lissa Vera intenta mantenerse al margen del escándalo, el vínculo que alguna vez las unió en el escenario se transformó en una herida abierta que, por ahora, no da señales de cerrarse.