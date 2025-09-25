Joaquín Martínez, el joven neuquino que emociona en “La Voz Argentina” y conquista escenarios del país

A los 22 años, el cantante neuquino Joaquín Martínez, más conocido como Joaco, está viviendo uno de los momentos más intensos y felices de su vida. Desde su participación en “La Voz Argentina”, el joven oriundo de Zapala no solo se destaca por su talento vocal, sino también por su humildad, carisma y compromiso con la música.

“Estoy pasando uno de los momentos más lindos de mi vida, tanto a nivel personal como musical. Es un sueño hermoso”, expresó Joaco en una entrevista exclusiva en La primera mañana por AM550 . Joaco ingresó al programa en el Team Soledad, rindiendo homenaje a sus raíces folclóricas. Sin embargo, el destino lo llevó al Team Miranda, donde dice sentirse plenamente integrado y cómodo. “No me siento un sapo de otro pozo. Compartir con mis compañeros y con Ale y Juliana fue una de las cosas más increíbles que me pasó”, destacó.

Sobre el detrás de escena, contó que el trabajo es intenso: “Hay mucha preparación escénica, vocal, producción. Es una experiencia enriquecedora. Nunca había vivido algo así. La Sole nos dijo que esto era como un curso acelerado de lo que es ser artista profesional, y tenía razón”. Desde pequeño estuvo vinculado con la música gracias a su familia, que también estuvo siempre ligada al arte. Empezó a componer desde muy chico y hoy, años más tarde, esa pasión lo llevó a formar parte de uno de los certámenes más importantes del país.

También valoró el vínculo con sus compañeros del certamen: “Ya somos como hermanos. Compartimos todos los días. Estoy haciendo muchos amigos en este proceso que ya lleva meses”. Joaco no vive en Zapala desde hace algunos años. Primero estudió en General Roca y luego se instaló en Buenos Aires para participar del programa. Pero su conexión con su ciudad natal sigue intacta. “Fue una revolución total. Me llegan mensajes todos los días. Siempre intento responder con cariño. Me emociona el apoyo de Zapala, Neuquén Capital, y otras ciudades de la región”, contó.

La anécdota de cómo llegó al casting refleja su espontaneidad: se enteró del mismo una semana antes, sacó pasaje un día antes de viajar, y fue acompañado por su mejor amigo, Alan. “Fui sin expectativas. Pasé las dos etapas y un mes después me llamaron para decirme que había quedado. No se lo había contado a nadie, ni mi familia me creía cuando les avisé”, recordó entre risas.

Gracias a su exposición en el programa, Joaco ya empezó a recibir propuestas para presentarse en distintos escenarios. Confirmó una mini gira nacional, que lo llevará a presentarse en Tucumán (Teatro San Martín), Córdoba y Neuquén Capital el 13 de noviembre. “Es un sueño poder llevar mi música a diferentes puntos del país. Para mí, cantar es lo que más amo en este mundo y tener esta oportunidad es algo único”, finalizó.

Mira la entrevista completa: