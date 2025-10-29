La desesperada reacción de la hermana de Lowrdez Fernández al ver el vivo con Fabiana Cantilo

El caso de Lourdes “Lowrdez” Fernández continúa generando una enorme preocupación entre sus allegados. Cuando todo indicaba que la cantante comenzaba a recuperarse tras el episodio que la llevó al hospital y a la detención de su expareja, Leandro García Gómez, una nueva aparición pública volvió a sacudir a su familia.

En un vivo de Instagram junto a Fabiana Cantilo, Lourdes habló durante varios minutos sobre lo ocurrido y sorprendió con su postura. Allí aseguró que su madre y sus amigas “exageraron” la situación y que dejó de responderles porque “estaba inconsciente por la fiebre alta que tenía”. Sus palabras no solo causaron impacto en quienes la escuchaban, sino también un profundo desconcierto entre sus seres queridos, que temen verla otra vez envuelta en una relación peligrosa.

La reacción de su hermana Ana Fernández llegó casi de inmediato. Sin emitir palabra, publicó en sus redes una captura del vivo acompañada por un emoji de corazón roto y una cara triste. Ese gesto —simple pero contundente— reflejó el dolor, la impotencia y el miedo que la familia atraviesa desde hace semanas.

El entorno más cercano de la ex Bandana no logra entender el cambio en su relato. Según contaron, en otras ocasiones Lourdes apareció golpeada o lastimada y solía justificar sus heridas con excusas que nunca convencieron. Por eso, ver que hoy relativiza lo ocurrido resulta devastador para quienes intentaron protegerla.

El mayor temor de la familia es que Leandro García Gómez recupere la libertad y la historia vuelva a repetirse. A pesar de que la Oficina de Violencia de Género catalogó el caso como de alto riesgo, Lourdes insiste en que la relación “ya no es tóxica” y que actualmente se vinculan “desde otro lugar, sin violencia”.

Sin embargo, tanto su madre Mabel López como su hermana sostienen lo contrario. Creen que la cantante sigue atrapada en un ciclo de manipulación emocional del que todavía no puede salir. Por eso, permanecen atentas a cada movimiento y en contacto permanente con los equipos que la acompañan.

Hoy, Lourdes recibe apoyo psicológico y seguimiento especializado, mientras su familia intenta sostenerla desde la distancia sin perder la esperanza de que logre ver con claridad lo que atraviesa. En medio del dolor y la confusión, el corazón roto que publicó su hermana dice más que cualquier comunicado: es el grito silencioso de una familia que solo busca salvarla.