El comentario de Stefi Roitman sobre los Montaner que generó polémica: “Traen…”

Stefi Roitman volvió a ser noticia por unas declaraciones que no pasaron inadvertidas y que, de inmediato, despertaron debate en torno a su familia política. En una entrevista íntima, la actriz y conductora habló sin rodeos sobre lo que significa convivir con la constante atención que rodea al clan Montaner.

Con una mezcla de sinceridad y desahogo, la pareja de Ricky Montaner reconoció que estar vinculada a una de las familias artísticas más reconocidas de Latinoamérica le cambió la vida. No solo por la visibilidad que eso conlleva, sino también por la avalancha de críticas que llegaron con ella.

“La familia de Ricky es maravillosa, pero trae mucha exposición”, Stefi Roitman admitió en un pasaje que llamó particularmente la atención. Su comentario puso en palabras lo que muchos intuían: que formar parte de un grupo tan mediático no siempre es sencillo, incluso para alguien con experiencia en redes sociales como ella.

La actriz explicó que su vida dio un giro durante la cuarentena, cuando ella y Ricky Montaner compartieron varios contenidos juntos. “Era divertido, era nuevo, pero también trajo más críticas”, señaló. Y esas críticas, según relató, se transformaron en una rutina con la que debió aprender a lidiar.

Lejos de presentarse como víctima, Stefi Roitman subrayó que aprendió a poner límites para proteger su bienestar. “Antes tenía casi nada de hate, pero después fue distinto: ‘te juzgo porque estás con él, te prejuzgo aunque no te conozco’. Es gratis. Entonces tuve que empezar a separar qué mostrar y qué no”, dijo con firmeza.

El reconocimiento de esa cara menos glamorosa de la fama sorprendió a muchos seguidores. No es común que alguien que forma parte de un universo tan blindado como el de los Montaner hable de forma tan abierta sobre las tensiones que se generan en el día a día.

“Sí, me tocó en algún punto decir ‘esto no lo muestro más’”, admitió. Y aunque remarcó que sigue siendo auténtica en sus redes y su podcast, aclaró que aprendió a diferenciar entre lo que comparte y lo que prefiere guardar.

Sus palabras, lejos de pasar inadvertidas, ya habrían generado cierto ruido dentro del clan musical, que siempre se ha caracterizado por cuidar celosamente su imagen pública. Mientras tanto, en redes, los comentarios se multiplican, entre quienes celebran su honestidad y quienes le reprochan exponer demasiado.

