Franco Colapinto vuelve a ser noticia, no por sus logros en la Fórmula 1, sino por su vida personal que ha generado revuelo. El joven piloto fue visto en una situación comprometedora con Meri Deal, ex cantante del grupo Toco Para Vos, durante una celebración en México.

La transmisión del programa LAM el pasado jueves mostró imágenes exclusivas del encuentro entre ambos, reveladas por Pepe Ochoa. Según explicó, el hecho ocurrió en un club nocturno tras una competencia que Colapinto disputó en el país azteca, donde organizaron una fiesta para cerrar el ciclo.

Pepe Ochoa detalló: “Franco Colapinto corrió en México, hizo su carrera, hicieron un cierre del ciclo, una fiesta. Fue el domingo que pasó. Ella se apersonó, entraron, obviamente estaban el VIP”.

Franco se adelantó pero no pudo esquivar flashes

En la primera de las dos grabaciones exhibidas, se observa el inicio del coqueteo entre el piloto y la cantante. Ochoa describió la escena: “Te hablo un poquito al oído, te hablo un poquito acá, un poquito allá, arrancaron medio timidones. Pero los terminaron. Pero él de repente puso sexta, piloto de carrera”.

Colapinto y Meri Deal juntos en México

El segundo video muestra una interacción más íntima entre ambos, que culmina con su salida conjunta del lugar. Según la narración, “Él la toma desde atrás y luego se retiraron juntos”.

Este episodio ha despertado gran atención en medios y redes sociales, centrando la mirada en la vida sentimental del piloto, que hasta ahora había sido foco de interés principalmente por su desempeño deportivo.