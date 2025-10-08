El artista emergente de Chos Malal, Julián Pérez Soto presentará su nuevo espectáculo en Neuquén, Centenario, Plottier y Vista Alegre. En diálogo con "Tardes de Primera" que se transmite por CN 24/7 Canal de Noticias, adelantó detalles del show y se mostró entusiasmado por volver a los escenarios patagónicos. La propuesta forma parte de un nuevo ciclo de presentaciones donde el artista busca acercar su música a distintos puntos de la región.

Durante la entrevista, Pérez Soto compartió su entusiasmo por esta nueva etapa. “Estoy feliz de poder reencontrarme con el público del valle, es una zona que siempre me recibe con mucho cariño. Cada show va a tener algo especial”, expresó. El músico adelantó que el repertorio incluirá canciones propias y versiones de clásicos latinoamericanos, con una puesta en escena íntima y cercana. “La idea es generar un encuentro, que cada presentación sea un momento de conexión con la gente. Van a escuchar temas nuevos y algunos que forman parte de mi historia”, contó.

La gira comenzará en Neuquén capital, continuará por Centenario y Plottier, y cerrará en Vista Alegre, donde Pérez Soto promete una velada llena de emoción y energía.

Mira la entrevista completa: